🇬🇮 Gibraltar – Gruzja 🇬🇪 Typy, kursy (26.09.2022)

Ostatnia kolejka i mecz o pietruszk臋 na po艂udniu Europy. Gruzja ju偶 z awansem i w kolejnej edycji zagraj膮 w dywizji B. Z kolei Gibraltar pewny spadek i powr贸t do najni偶szej dywizji. Faworyt tej potyczki jest jeden, jednak nie ma w nim absolutnie 偶adnej stawki!

Gibraltar – Gruzja zapowied藕 (poniedzia艂ek, 20:45)

Gibraltar w tej edycji Ligi Narod贸w zdoby艂 zaledwie punkt. Dla nich to jednak zbyt wysokie progi. Uda艂o si臋 jedynie u siebie z Bu艂garami. Poza tym same pora偶ki i drugi strzelony, tak偶e przeciwko Bu艂garii. Teraz jednak wr贸c膮 do najni偶szej dywizji i wydaje si臋, 偶e tam jest ich miejsce. Mo偶e uda im si臋 jeszcze wskoczy膰 nieco wy偶ej, ale zapewne 偶eby znowu zebra膰 po g艂owie.

Gruzja z kolei bez najmniejszych k艂opot贸w wygrywa grup臋 i melduje si臋 w dywizji B. To dla nich spory awans sportowy. Teraz b臋d膮 mogli mierzy膰 si臋 z jeszcze lepszymi dru偶ynami. Wida膰, 偶e futbol w tym kraju si臋 rozwija i maj膮 coraz lepszych pi艂karzy. Bilans te偶 robi wra偶enie, mowa bowiem o 13pkt na 15 mo偶liwych oraz bilansie bramkowym na poziomie 14:2!

Gibraltar – Gruzja kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Gibraltar, kurs: 16.50

remis, kurs: 6.90

Gruzja, kurs: 1.17

Gibraltar – Gruzja nasze typy

Go艣cie swoje strzel膮 i wygraj膮, ale co艣 czujemy, 偶e na koniec i gospodarze b臋d膮 mogli chocia偶 raz trafi膰 do siatki rywala.

Nasze typy Gruzja powy偶ej 1,5 bramki 1,33 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 2,69 Zagraj

Gibraltar – Gruzja fakty meczowe

Ostatnia kolejka dywizji C w grupie 4. Gruzja wygra艂a grup臋 i ma p贸ki co 13pkt. Gibraltar ostatni z 1 “oczkiem”

Gibraltar w kolejnej edycji wr贸ci do dywizji D, czyli najni偶szej

Gruzja zagra ju偶 na zapleczu elity, czyli w dywizji B

Pierwszy mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 wygran膮 Gruzin贸w 4:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Anglia – Niemcy