🇳🇴 Norwegia – Serbia 🇷🇸 Typy, kursy (27.09.2022)

Reprezentacja Norwegii stanie we wtorek przed szans膮 przypiecz臋towania awansu do dywizji A Ligi Narod贸w. Zadanie to postara im si臋 jednak utrudni膰 Serbia, kt贸ra mierzy w podobny cel.聽

Norwegia – Serbia zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Reprezentacja Norwegii bardzo dobrze rozpocz臋艂a rywalizacj臋 w obecnej edycji Ligi Narod贸w i nie przegra艂a 偶adnego ze swoich pierwszych czterech spotka艅. Pora偶ka poniesiona w ostatniej kolejce w starciu ze S艂oweni膮 mo偶e si臋 jednak okaza膰 bardzo kosztowna, bowiem, dzi臋ki temu, dystans do Norweg贸w bardzo mocno zmniejszy艂a Serbia.

W tym momencie Serbowie i Norwegowie maj膮 na swoim koncie po 10 punkt贸w i ich szanse na awans do dywizji A Ligi Narod贸w rozk艂adaj膮 si臋 mniej wi臋cej po r贸wno. W nieco lepszej sytuacji wydaje si臋 by膰 norweska kadra, kt贸rej do sukcesu wystarczy zaledwie remis Serbowie potrzebuj膮 we wtorek zwyci臋stwa w wyjazdowym meczu i mo偶e si臋 okaza膰, 偶e b臋dzie o to niezwykle trudno.

Norwegia – Serbia nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e Serbowie nie zdo艂aj膮 zwyci臋偶y膰 w tym spotkaniu.

Nasze typy Norwegia lub remis 1.41 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.82 Zagraj

Norwegia – Serbia kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Norwegii, kurs: 2.45

remis, kurs: 3.40

wygrana Serbii, kurs: 2.95

Norwegia – Serbia fakty meczowe

Norwegia nie przegra艂a 偶adnego z czterech pierwszych spotka艅 w Lidze Narod贸w

Serbowie pozostaj膮 niepokonani od czterech spotka艅

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Norwegii

Norwegia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

S艂owenia – Norwegia 2:1

Norwegia – Szwecja 3:2

Norwegia – S艂owenia 0:0

Szwecja – Norwegia 1:2

Serbia – Norwegia 0:1

Serbia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Serbia – Szwecja 4:1

S艂owenia – Serbia 2:2

Szwecja – Serbia 0:1

Serbia – S艂owenia 4:1

Serbia – Norwegia 0:1