🇸🇪 Szwecja – Słowenia 🇸🇮 Typy, kursy (27.09.2022)

Reprezentacja Szwecji zagra we wtorek o utrzymanie w dywizji B Ligi Narod贸w. Zadanie to postara si臋 im jednak utrudni膰 S艂owenia, kt贸ra w razie pora偶ki r贸wnie偶 nara偶ona jest na gr臋 w ni偶szej dywizji.聽

Szwecja – S艂owenia zapowied藕 (wtorek, 20:45)

To zdecydowanie nie jest zbyt dobry okres dla reprezentacji Szwecji. Najpierw Skandynawowie ulegli Polsce w meczu o awans na mistrzostwa 艣wiata i w ostatecznym rozrachunku zabraknie ich w Katarze. P贸藕niej jednak Szwedzi zanotowali kolejn膮 s艂ab膮 seri臋 i w pi臋ciu kolejnych spotkaniach zanotowali a偶 cztery pora偶ki. Wszystko to sprawia, 偶e lada moment nasz bara偶owy rywal mo偶e wyl膮dowa膰 w dywizji C Ligi Narod贸w.

Jedyne zwyci臋stwo Szwed贸w w ostatnich miesi膮cach to jednak triumf nad reprezentacj膮 S艂owenii, kt贸ra r贸wnie偶 pozostaje powa偶nie zagro偶ona spadkiem z dywizji B. Je艣li w ostatnim meczu rozgrywek S艂owe艅cy ulegn膮 Szwedom, to oni, a nie kadra Szwecji b臋d膮 w kolejnej edycji Ligi Narod贸w rywalizowa膰 ze s艂abszymi zespo艂ami.

Szwecja – S艂owenia nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e Szwedzi wygraj膮 i utrzymaj膮 si臋 w dywizji B.

Szwecja – S艂owenia kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Szwecji, kurs: 1.69

remis, kurs: 3.65

wygrana S艂owenii, kurs: 5.20

Szwecja – S艂owenia fakty meczowe

Szwecja przegra艂a swoje cztery ostatnie spotkania

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Szwecji

S艂owenia nie przegra艂a 偶adnego z trzech ostatnich mecz贸w

Szwecja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Serbia – Szwecja 4:1

Norwegia – Szwecja 3:2

Szwecja – Serbia 0:1

Szwecja – Norwegia 1:2

S艂owenia – Szwecja 0:2

S艂owenia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

S艂owenia – Norwegia 2:1

S艂owenia – Serbia 2:2

Norwegia – S艂owenia 0:0

Serbia – S艂owenia 4:1

S艂owenia – Szwecja 0:2

