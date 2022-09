🇨🇦 Kanada – Urugwaj 🇺🇾 Typy, kursy (27.09.2022)

Ciekawie zapowiada si臋 sparing, do kt贸rej dojdzie niedaleko polskiej granicy – w Bratys艂awie. Kanada i Urugwaj to dw贸ch uczestnik贸w zbli偶aj膮cego si臋 mundialu. Faworytem teoretycznie bardziej ograna na wielkich turniejach ekipa Urugwaju. Jednak Kanada ma naprawd臋 ciekawy zesp贸艂.

Kanada – Urugwaj zapowied藕 (wtorek, 18:00)

Kanada wygra艂a eliminacje w swojej strefie, wyprzedzaj膮c USA czy Meksyk. Wida膰, 偶e maj膮 coraz mocniejsz膮 ekip臋 i trzeba przyzna膰, 偶e jad膮 na mundial w roli czarnego konia. Lekko nie b臋dzie, bowiem w grupie Belgia, Chorwacja i Maroko. Wydaje si臋 jednak, 偶e mog膮 naprawd臋 solidnie namiesza膰. Wielu nadal my艣li, 偶e Kanada to tylko hokej, ale gdy przyjrzymy si臋 personalnemu zestawieniu pi艂karskiej kadry, to robi wra偶enie. Davies, David, Larin i sp贸艂ka mog膮 zrobi膰 dobry wynik ju偶 teraz. M艂ody zesp贸艂 sprzyja rozwojowi i na kolejnych mistrzostwach – m.in. u nich – b臋d膮 jeszcze mocniejsi.

Ekipa z Ameryki Po艂udniowej kilka dni temu przegra艂a sparingowe spotkanie z Iranem 0:1. To jednak nie jest najwi臋ksze zmartwienie tego zespo艂u. Mowa o kontuzji Ronalda Araujo. Obro艅ca Barcelony m贸g艂 leczy膰 si臋 zachowawczo i by艂a szansa na mundial. Wybra艂 jednak operacje, kt贸ra eliminuje go z gry w tym roku kalendarzowym. Strata najwa偶niejszej osoby w obronie to pot臋偶ny cios dla tej ekipy.

Kanada – Urugwaj kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Kanada wygra, kurs: 3.65

Remis, kurs: 3.45

Urugwaj wygra, kurs: 2.00

Kanada – Urugwaj nasze typy

Stawiamy na gole z obu stron w tym ciekawie zapowiadaj膮cym si臋 spotkaniu.

Nasze typy Obie strzel膮 1,92 Zagraj!

Zagraj! Powy偶ej 2,5 bramki 2,10 Zagraj!

Kanada – Urugwaj fakty meczowe

Spotkanie odb臋dzie si臋 w Bratys艂awie

Mecz dw贸ch uczestnik贸w katarskiego mundialu

Kanada wygra艂a eliminacje w strefie CONCACAF, za艣 Urugwaj by艂 trzeci w CONMEBOL

Kilka dni temu oba zespo艂y gra艂o sparingowo z dru偶ynami z Azji. Kanada wygra艂a z Katarem 1:0, a Urugwaj przegra艂 z Iranem

To pierwszy bezpo艣redni pojedynek tych ekip w historii

