Koln – Borussia Dortmund 🇩🇪 Typy, kursy (01.10.2022)

Jedno z pierwszych spotka艅 sobotniego grania w Bundeslidze. Borussia Dortmund jedzie na bliski wyjazd do Kolonii. Rywal nieco s艂abszy, ale na pewno niezwykle niewygodny. Go艣cie staj膮 przed szans膮 na walk臋 o fotel lidera po tym weekendzie.

Koln – Borussia Dortmund zapowied藕 (sobota, 15:30)

Tylko jedn膮 pora偶k臋 w ostatnich o艣miu meczach ponie艣li gospodarze sobotniego meczu. W dodatku wtedy lepszy okaza艂 si臋 Union Berlin, a wi臋c lider Bundesligi. Tyle ze po drodze sporo by艂o remis贸w, a wygrane dotyczy艂y czasem dru偶yn znacznie ni偶ej notowanych – Slovacko czy MOL Vidi. Przed przerw膮 reprezentacyjn膮 tylko zremisowali w Bochum, daj膮c jako pierwszy zesp贸艂 punkt ostatniej ekipie w tabeli. Teraz poprzeczka b臋dzie kilka p贸艂ek wy偶ej.

Borussia Dortmund na drugim miejscu. S膮 bezkompromisowym zespo艂em – 5 wygranych i 2 pora偶ki. Podobnie sprawa wygl膮da w Lidze Mistrz贸w, gdzie po dw贸ch kolejkach na ich koncie wygrana i przegrana. Przed przerw膮 reprezentacyjn膮 minimalnie ograli Schalke w derbach, zatem humory musz膮 dopisywa膰 w Dortmundzie. Teraz wa偶ny ligowy mecz w Kolonii, a potem dwumecz z Sevill膮, kt贸rym mog膮 tak naprawd臋 zapewni膰 sobie awans do 1/8 fina艂u Ligi Mistrz贸w. To wszystko wok贸艂 spotka艅 ligowych z Bayernem czy Unionem, a zatem najbli偶sze tygodnie to naprawd臋 spora mord臋ga dla BVB.

Koln – Borussia Dortmund kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Koln wygra, kurs: 3.35

Remis, kurs: 3.80

Dortmund wygra, kurs: 2.10

Koln – Borussia Dortmund nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo go艣ci, ale raczej nie spodziewamy si臋 jakich艣 fajerwerk贸w bramkowych. Na wszelki wypadek podwy偶szamy lini臋.

Nasze typy Dortmund 2,10 Zagraj!

Zagraj! Poni偶ej 3,5 bramki 1,56 Zagraj!

Koln – Borussia Dortmund fakty meczowe

Spotkanie dziewi膮tej ekipy z wiceliderem Bundesligi. Obie dru偶yny dzieli 5pkt: 10 do 15 na korzy艣膰 go艣ci

W meczach obu dru偶yn nie pada bardzo du偶o goli, jak na warunki Bundesligi. W przypadku BVB to niewiele ponad dwie bramki na spotkanie. Koln to ju偶 bli偶ej trzech sztuk

BVB na wyjazdach ma bilans 2-0-1, Koln u siebie 1-1-1

Ostatni mecz tych ekip to remis 1:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Mallorca – Barcelona (sobota)