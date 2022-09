Termalica Nieciecza – Podbeskidzie Bielsko-Biała 🇵🇱 Typy, kursy (02.10.2022)

Ostatni niedzielny mecz w I lidze. Faworytem nieznacznie s膮 gospodarze, jednak trzeba pami臋ta膰, 偶e oba zespo艂y dzieli zaledwie punkt. To tak偶e starcie dw贸ch dru偶yn, kt贸rych celem jest oczywi艣cie powr贸t do Ekstraklasy.聽

Termalica Nieciecza – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a zapowied藕 (niedziela, 18:00)

Trudno wskaza膰 faworyta tej potyczki. Oba zespo艂y dziel膮 cztery miejsca i tylko jeden punkt. Jedni i drudzy chcieliby wr贸ci膰, jak najszybciej do Ekstraklasy. W obu miejscach s膮 jednak pewne perturbacje. Termalica nie wygra艂a meczu ju偶 od ponad miesi膮ca. Ostatni raz 20 sierpnia ze Stal膮 Rzesz贸w. Potem pora偶ka w Chorzowie i trzy kolejne remisy ligowe, kt贸re przedzieli艂a pechowa pora偶ka z Legi膮 w Pucharze Polski.

Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a to klub bardzo mocno nastawiony na awans. St膮d m.in. zmiana trenera. Dariusz 呕uraw jako pierwszy szkoleniowiec, a ostatnio do艂膮czy艂 do niego by艂y asystent Macieja Skor偶y – Wojciech Makowski. Efekty ju偶 jakie艣 s膮 – wygrana w Chojnicach i remis z 艁KS-em. Co ciekawe Podbeskidzie znacznie lepiej radzi sobie na wyjazdach, gdzie zdobyli 12 na 15 mo偶liwych punkt贸w. To tak偶e 3/4 dorobku w ca艂ym dotychczasowym sezonie.

Termalica Nieciecza – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a fakty meczowe

Spotkanie sz贸stej z dziesi膮t膮 ekip膮 I ligi. Obie dru偶yny dzieli zaledwie punkt: 17 do 16 na korzy艣膰 gospodarzy

Termalica u siebie ma bilans 3-2-1. Jedynym zespo艂em, kt贸ry wywi贸z艂 stamt膮d komplet punkt贸w, by艂 GKS Tychy

Podbeskidzie na wyjazdach punktuje 艣wietnie: 4-0-1. Pokona艂a ich jedynie Stal Rzesz贸w

Ostatnie spotkanie tych ekip to sezon 2019/2020. Wtedy Podbeskidzie wygra艂o 1:0 u siebie

