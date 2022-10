PSG – Nice 🇫🇷 Typy, kursy (1.10.2022)

PSG po raz pierwszy od dawna b臋dzie musia艂o zawalczy膰 o pozycj臋 lidera Ligue 1. Je艣li pary偶anie nie zdo艂aj膮 triumfowa膰 nad Nice, to ich miejsce na czele stawki stanie pod znakiem zapytania.聽

PSG – Nice zapowied藕 (sobota, 21:00)

PSG radzi sobie na pocz膮tku tego sezonu niemal wzorowo, ale tempa nieustannie dotrzymuje pary偶anom Marsylia. Nie wiadomo czy zesp贸艂, kt贸ry po o艣miu kolejkach plasowa艂 si臋 na pozycji wicelidera, zdo艂a dotrzymywa膰 kroku mistrzom Francji do samego ko艅ca, lecz p贸ki co Messi i sp贸艂ka musz膮 mocno si臋 postara膰, by utrzyma膰 si臋 na czele stawki.

W sobot臋 nieco namiesza膰 w czo艂贸wce postara si臋 Nicea, kt贸rej kibice nie maj膮 na pocz膮tku tego sezonu zbyt wiele powod贸w do optymizmu. Zaledwie osiem punkt贸w w o艣miu meczach to wynik, kt贸ry wystarcza ledwie na utrzymanie si臋 w 艣rodku stawki. Czy Nice sta膰 na sprawienie niespodzianki?

PSG – Nice nasze typy

Mimo wszystko spodziewamy si臋, 偶e PSG pewnie wygra to spotkanie.

Nasze typy PSG powy偶ej 2.5 gola 1.65 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 - nie 1.90 Zagraj

PSG – Nice kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana PSG, kurs: 1.18

remis, kurs: 8.0

wygrana Nicei, kurs: 14.0

PSG – Nice fakty meczowe

PSG nie przegra艂o jeszcze w tym sezonie ani jednego spotkania

Nicea zdobywa 艣rednio jeden punkt na mecz

PSG nie zdo艂a艂o wygra膰 偶adnego z trzech ostatnich mecz贸w z Nice

PSG – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lyon – PSG 0:1

Maccabi Haifa – PSG 1:3

PSG – Brest 1:0

PSG – Juventus 2:1

Nantes – PSG 0:3

Nice – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Nice – Angers 0:1

Partizan – Nice 1:1

Ajaccio – Nice 0:1

Nice – FC Koeln 1:1

Nice – Monaco 0:1