Verona – Udinese 🇮🇹 Typy, kursy (3.10.2022)

Na zako艅czenie 贸smej kolejki, niepokonane od pi臋ciu spotka艅 Udinese zagra na wyje藕dzie z Veron膮, kt贸ra w tym sezonie wygra艂a tylko jeden raz.聽

Verona – Udinese zapowied藕 (poniedzia艂ek, 20:45)

Verona nie mo偶e m贸wi膰 o zbyt dobrym starcie sezonu. Zaledwie pi臋膰 punkt贸w, jedno zwyci臋stwo i dwa remisy w siedmiu meczach to z pewno艣ci膮 nie jest wynik na miar臋 oczekiwa艅 kibic贸w. Ekipa z Werony wyl膮dowa艂a te偶 tu偶 nad stref膮 spadkow膮 i w przypadku pora偶ki w poniedzia艂kowym starciu, Verona mo偶e wyl膮dowa膰 na dnie tabeli.

Jest to ca艂kiem prawdopodobne, bowiem gospodarzy czeka trudne starcie z zespo艂em, kt贸ry w ostatnim czasie nie traci punkt贸w. Po pora偶ce i remisie na pocz膮tek sezonu, Udinese zaliczy艂o seri臋 pi臋ciu kolejnych zwyci臋stw i wiele wskazuje na to, 偶e jest w stanie przed艂u偶y膰 j膮 do sze艣ciu wygranych z kolei ju偶 w poniedzia艂ek.

Verona – Udinese nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa go艣ci.

Nasze typy Udinese 2.25 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.80 Zagraj

Verona – Udinese kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Verony, kurs: 3.20

remis, kurs: 3.50

wygrana Udinese, kurs: 2.25

Verona – Udinese fakty meczowe

Verona wygra艂a w tym sezonie tylko jeden mecz

Udinese wygra艂o wszystkie pi臋膰 ostatnich spotka艅

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Verony

Verona – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Verona – Koper 2:0

Fiorentina – Verona 2:0

Lazio – Verona 2:0

Verona – Sampdoria 2:1

Empoli – Verona 1:1

Udinese – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Udinese – Inter 3:1

Sassuolo – Udinese 1:3

Udinese – AS Roma 4:0

Udinese – Fiorentina 1:0

Monza – Udinese 1:2

