🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea – Milan 🇮🇹 Typy, kursy (05.10.2022)

Hit kolejki w Lidze Mistrz贸w. Chelsea p贸ki co znacznie poni偶ej swoich mo偶liwo艣ci. Teraz dwumecz z Milanem mo偶e by膰 decyduj膮cy dla ich “by膰 albo nie by膰” w LM na wiosn臋. Go艣cie przyje偶d偶aj膮 do Londynu mocno os艂abieni, ale z zapasem punktowym.聽

Chelsea – Milan zapowied藕 (艣roda, 21:00)

The Blues w nie艂atwej sytuacji. Jeden punkt po dw贸ch meczach i teraz dwumecz z Milanem. Kr贸tko m贸wi膮c musz膮 solidnie zapunktowa膰 z mistrzem W艂och. Najlepiej zrobi膰 to oczywi艣cie u siebie. Ostatnio wygrali z Crystal Palace na wyje藕dzie, wi臋c na pewno w lepszych humorach przyst臋puj膮 do 艣rodowego meczu z Milanem. Nie ma jednak w膮tpliwo艣ci, 偶e Graham Potter ma sporo roboty pod k膮tem “ogarni臋cia” dru偶yny w najbli偶szym czasie. Du偶o grania przed Chelsea i du偶o wa偶nych mecz贸w, w kt贸rych nie mog膮 sobie pozwoli膰 na wpadki.

Milan przyje偶d偶a do Londynu mocno os艂abiony. Mike Maignan, Theo Hernandez, Simon Kjaer, Davide Calabria czy Alessandro Florenzi. Linia defensywna mocno ucierpia艂a i mo偶e to mie膰 prze艂o偶enie na wyniki najbli偶szego meczu, a mo偶e i kolejnych spotka艅. Na szcz臋艣cie Rossonerich, p贸ki co sytuacja jest dobra. Cztery punkty po dw贸ch kolejkach to niez艂y kapita艂. Na Stamford Bridge zagraj膮 zatem bez wielkiej presji.

Chelsea – Milan kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Chelsea wygra, kurs: 1.72

Remis, kurs: 3.95

Milan wygra, kurs: 4.90

Chelsea – Milan nasze typy

Stawiamy na wygran膮 gospodarzy, ale jednocze艣nie z bramkami po obu stronach.

Chelsea – Milan fakty meczowe

Spotkanie ostatniej ekipy grupy E z liderem. Obie dru偶yny dziel膮 trzy punkty: 1 do 4 na korzy艣膰 go艣ci

Chelsea przegra艂a w Zagrzebiu i tylko zremisowa艂a u siebie z Red Bullem Salzburg. Dwumecz z Milanem to spotkanie ostatniej szansy

Milan wygra艂 z Dinamem u siebie, a wcze艣niej zremisowa艂 w Salzburgu

Mistrz W艂och przyje偶d偶a do Londynu bez kilku podstawowych obro艅c贸w: Simona Kjaera, Theo Hernandeza, Davide Calabrii oraz szefa defensywy – Mike’a Maignana w bramce

Ostatnie spotkanie tych ekip o stawk臋 to rok 1999. Wtedy pad艂 remis 1:1

