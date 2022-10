🇪🇸 Sevilla – Borussia Dortmund 🇩🇪 Typy, kursy (5.10.2022)

W 艣rodowy wiecz贸r czeka nas spotkanie, kt贸re mo偶e by膰 niezwykle istotne w kontek艣cie walki o wyj艣cie z grupy G Ligi Mistrz贸w. Sevilla podejmie na w艂asnym terenie ekip臋 Borussii Dortmund.聽

Sevilla – Borussia Dortmund zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Pi艂karze Sevilli nie mog膮 podchodzi膰 do tego spotkania w zbyt dobrych nastrojach. Ich dorobek punktowy w La Liga oraz Lidze Mistrz贸w wygl膮da p贸ki co do艣膰 mizernie i nie zanosi si臋 na to, by wkr贸tce mia艂o si臋 to zmieni膰. Hiszpanie maj膮 przede wszystkim problem z gr膮 defensywn膮, Gospodarze 艣rodowego meczu trac膮 w tym sezonie 艣rednio dwie bramki na mecz i bardzo mocno przek艂ada si臋 to tak偶e na kiepskie rezultaty.

Trudno si臋 spodziewa膰, 偶e tego typu k艂opoty uda si臋 zwalczy膰 z dnia na dzie艅. Z tego wzgl臋du spotkanie z Borussi膮 Dortmund mo偶e by膰 dla Sevilli niezwykle trudne. BVB bowiem p贸ki co o wiele lepiej. W Lidze Mistrz贸w go艣cie pewnie triumfowali nad FC Kopenhag膮, a nieco nadziei da艂o tak偶e spotkanie z Manchesterem City, gdzie ekipie z Dortmundu uda艂o si臋 nawi膮za膰 walk臋 z dru偶yn膮, na kt贸r膮 w tym sezonie nie ma mocnych. Z tego wzgl臋du spodziewamy si臋, 偶e Borussia b臋dzie sobie w stanie poradzi膰 z Sevill膮, nawet w meczu wyjazdowym.

Sevilla – Borussia Dortmund nasze typy

Typujemy pewne zwyci臋stwo go艣ci.

Nasze typy Borussia Dortmund 2.48 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.80 Zagraj

Sevilla – Borussia Dortmund kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Sevilli, kurs: 2.55

remis, kurs: 4.40

wygrana Borussii, kurs: 2.48

Sevilla – Borussia Dortmund fakty meczowe

Sevilla traci w tym sezonie 艣rednio dwie bramki na mecz

W siedmiu meczach La Liga Sevilla wywalczy艂a tylko pi臋膰 punkt贸w

Borussia przegra艂a swoje trzy ostatnie wyjazdowe mecze

Sevilla – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Sevilla – Atletico Madryt 0:2

Villarreal – Sevilla 1:1

FC Kopenhaga – Sevilla 0:0

Espanyol – Sevilla 2:3

Sevilla – Manchester City 0:4

Borussia Dortmund – pi臋膰 ostatnich spotka艅

FC Koeln – Borussia Dortmund 3:2

Borussia Dortmund – Schalke 04 1:0

Manchester City – Borussia Dortmund 2:1

RB Lipsk – Borussia Dortmund 3:0

Borussia Dortmund – FC Kopenhaga 3:0

