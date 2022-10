Lyon – Toulouse 🇫🇷 Typy, kursy (07.10.2022)

Pierwszy mecz 10. kolejki Ligue 1. Spotkanie dw贸ch dru偶yn, kt贸re znacznie lepiej spisuj膮 si臋 na w艂asnym boisku. Faworytem zatem b臋dzie Lyon.聽

Lyon – Toulouse zapowied藕 (pi膮tek, 21:00)

Cztery kolejne pora偶ki zanotowa艂 Olympique Lyon. Jedna domowa pora偶ka z PSG i trzy kolejne wpadki na wyjazdach. Zreszt膮 ju偶 OL przyzwyczai艂 swoich kibic贸w do fatalnej gry poza domem. U siebie bilans 4-0-1, a na wyjazdach jedna wielka katastrofa: 0-1-3. Klub z wielkimi ambicjami nie mo偶e tak spisywa膰 si臋 w meczach wyjazdowych. Trudno bowiem liczy膰 na co艣 wi臋cej ni偶 miejsce w g贸rnej cz臋艣ci tabeli. Celem Lyonu przecie偶 jest powr贸t do europejskich puchar贸w.

Toulouse wr贸ci艂o do Ligue 1 i spisuje si臋 ca艂kiem nie藕le. Miejsce w 艣rodku tabeli to na pewno wynik, kt贸ry zadowoli艂by klub z Akwitanii na koniec sezonu. P贸ki co znacznie lepiej punktuj膮 u siebie, gdzie maj膮 bilans 2-2-1. Jedynym zespo艂em, kt贸ry ich pokona艂 by艂o PSG. Poza tym remisy z Lorient i Nice膮 i wygrane nad Reims i Montpellier. Na wyjazdach znacznie gorzej, bowiem poza wygran膮 w Troyes, reszt臋 mecz贸w przegrali.

Lyon – Toulouse kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Lyon wygra, kurs: 1.52

Remis, kurs: 4.90

Toulouse wygra, kurs: 5.50

Lyon – Toulouse nasze typy

Gospodarze 艣wietnie graj膮 na swoim stadionie, wi臋c powinni strzeli膰 przynajmniej dwie bramki. Toulouse powinno jednak przynajmniej raz trafi膰 do bramki rywala.

Nasze typy Lyon powy偶ej 1,5 bramki 1,42 Zagraj!

Zagraj! Obie strzel膮 1,58 Zagraj!

Lyon – Toulouse fakty meczowe

Spotkanie 7. z 12. dru偶yn膮 Ligue 1. Obie ekipy dziel膮 dwa punkty: 13 do 11 na korzy艣膰 gospodarzy

Lyon to dru偶yna swojego boiska. Zdobyli w domu 12 z 13. punkt贸w i strzelili 13 z 16. goli

Toulouse na wyjazdach zgarn臋艂a zaledwie 3 punkty

Ostatni mecz tych ekip to 21. kolejka sezonu 2019/2020. Wtedy Lyon wygra艂 3:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Osasuna – Valencia (czwartek)