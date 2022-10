Borussia Dortmund – Bayern Monachium 🇩🇪 Typy, kursy (08.10.2022)

Hit 9. kolejki Bundesligi. Do Dortmundu przyje偶d偶a Bayern Monachium, kt贸ry po przerwie reprezentacyjnej spisuje si臋 bardzo dobrze. Borussia tydzie艅 temu zawali艂a mecz, bo mog艂a prowadzi膰 przed Der Klassikerem. Teraz jednak nowe rozdanie. Kto b臋dzie g贸r膮?

Borussia Dortmund – Bayern Monachium zapowied藕 (sobota, 18:30)

Borussia Dortmund to bezkompromisowa ekipa w tym sezonie. Pi臋膰 zwyci臋stw i trzy pora偶ki. Zacz臋艂o si臋 od pora偶ki z Werderem Brema, gdy prowadzili 2:0 do ko艅c贸wki, a potem sko艅czy艂o si臋 2:3. By艂o 0:3 w Lipsku, a ostatnio 2:3 w Kolonii. Z Koelnem r贸wnie偶 prowadzili, tyle 偶e 1:0. Po drodze jednak wygrali kilka wa偶nych spotka艅. Mowa o pokonaniu Sevilli w Lidze Mistrz贸w 4:1, zwyci臋stwie w derbach z Schalke czy ograniu Bayeru Leverkusen. Kr贸tko m贸wi膮c, je艣li BVB ma dobry dzie艅, to mo偶e zrobi膰 wszystko.

Bayern Monachium przed przerw膮 reprezentacyjn膮 mia艂 seri臋 czterech mecz贸w bez wygranej w Bundeslidze. Trzy remisy i pora偶ka w Augsburgu na pewno podnios艂a ci艣nienie w Bawarii. Jednak wr贸cili w dobrym stylu. 4:0 z Bayerem Leverkusen to jedno, potem przysz艂o 5:0 z Viktori膮 Pilzno. Bayernowi potrzebne by艂y mecze, gdzie troch臋 postrzelali. Wcze艣niej mieli k艂opot z wykorzystywaniem sytuacji podbramkowych, kt贸rych tworz膮 tony. Teraz te偶 ich powinni mie膰 du偶o, bowiem szykuje si臋 otwarte spotkanie.

Borussia Dortmund – Bayern Monachium kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Dortmund wygra, kurs: 4.40

Remis, kurs: 2.75

Bayern wygra, kurs: 1.67

Borussia Dortmund – Bayern Monachium nasze typy

Stawiamy na mecz pe艂en goli. Jeden typ troch臋 ryzykowny, ale przy dobrym dniu warto zaryzykowa膰 po wy偶szym kursie.

Nasze typy Powy偶ej 3,5 bramki 1,90 Zagraj!

Zagraj! Obie strzel膮 w obu po艂owach 7,25 Zagraj!

Borussia Dortmund – Bayern Monachium fakty meczowe

Mecz trzeciej z czwart膮 ekip膮 Bundesligi. Oba zespo艂y maj膮 po 15pkt

Bayern to najskuteczniejszy zesp贸艂 ligi – 23 gole w o艣miu meczach

Borussia Dortmund ma bilans 11:10, czyli nieco ponad 2,5 gola na mecz pada w ich spotkaniach

BVB u siebie zgarn臋艂a 9pkt: bilans 3-0-1

Bayer na wyjazdach bilans 2-1-1, co daje 7pkt

Ostatni Der Klassiker w Dortmundzie zako艅czy艂 si臋 wynikiem 2:3

