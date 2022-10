Udinese – Atalanta 🇮🇹 Typy, kursy (09.10.2022)

Trudno w to uwierzy膰, ale to jest prawdziwy mecz na szczycie 9. kolejki Serie A. Druga Atalanta przyje偶d偶a do trzeciego Udinese. Trudno wskaza膰 faworyta, ale zapowiada si臋 bardzo ciekawe spotkanie na Dacia Arena.聽

Udinese – Atalanta zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Takiego duetu na podium Serie A to nikt si臋 nie spodziewa艂. O ile Atalanta bywa艂a na nim w ostatnich latach, o tyle Udinese raczej wszyscy widzieli na drodze do Serie B, ni偶 ligowej czo艂贸wki. Jednak Udinese kapitalnie wesz艂o w sezon. Zacz臋艂o si臋 od pora偶ki z Milanem i remisu u siebie z Salernitan膮, a teraz zanotowali sze艣c kolejnych zwyci臋stw. Zw艂aszcza u siebie ich wyniki robi膮 wra偶enie. 1:0 z Fiorentin膮 to jedno, ale potem 4:0 z Rom膮 i 3:1 z Interem to naprawd臋 wyniki ponad stan. Ekipa trenera Sottila jest w piekielnym gazie i gra efektownie. Dzisiaj ma drug膮 najlepsz膮 ofensyw臋 ligi, a b艂yszczy w niej m.in Beto(5 goli), Roberto Pereyra(1+4) oraz Gerard Deulofeu z sze艣cioma asystami.

Atalanta mo偶e ju偶 nie tak efektowna, jak w ostatnich latach. Ale nadal bardzo efektywna. Ten sezon mia艂 by膰 przej艣ciowy, a tym czasem La Dea jest na drugim miejscu, maj膮c tyle samo punkt贸w, co Napoli. Atalanta nadal znacznie lepiej spisuje si臋 na wyjazdach. Tam komplet punkt贸w i bilans bramkowy 6:0 robi wra偶enie. U siebie dwa remisy, ale ostatnio pokonali Fiorentin臋 w domowych warunkach.

Gian Piero Gasperini nieco dostosowa艂 si臋 do obecnego sk艂adu, dzi臋ki czemu potrafi utrzyma膰 zesp贸艂 w 艣cis艂ej czo艂贸wce ligowej.

Udinese – Atalanta kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Udinese wygra, kurs: 2.60

Remis, kurs: 3.60

Atalanta wygra, kurs: 2.70

Udinese – Atalanta nasze typy

Stawiamy na bramkowy remis w Udine.

Nasze typy Obie strzel膮 1,60 Zagraj

Zagraj Remis 3,60 Zagraj

Udinese – Atalanta fakty meczowe

Spotkanie trzeciej ekipy z wiceliderem Serie A. Obie dru偶yny dzieli punkt: 19 do 20 na korzy艣膰 go艣ci

Atalanta ma bilans 6-2-0 w tym sezonie

La Dea wygra艂a wszystkie cztery wyjazdy w tym sezonie i nie straci艂a gola: 6:0 w bramkach

Udinese ma bilans 6-1-1 w obecnych rozgrywkach

U siebie Udine ma bilans 3-1-0. Jedyny remis to 0:0 z Salernitan膮. Potem jednak pokonali Fiorentin臋, Rom臋 i Inter

W styczniu tego roku Atalanta wygra艂a na wyje藕dzie 6:2

