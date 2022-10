🇩🇪 Bayer Leverkusen – FC Porto 🇵🇹 Typy, kursy (12.10.2022)

Wracamy do rywalizacji w pe艂nej niespodzianek grupie B obecnej edycji Ligi Mistrz贸w. Bayer Leverkusen i FC Porto zmierz膮 si臋 ze sob膮 w spotkaniu, kt贸re mo偶e okaza膰 si臋 kluczowe dla los贸w awansu.聽

Bayer Leverkusen – FC Porto zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Po trzech kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrz贸w w grupie B nie brakuje ju偶 niespodziewanych rozstrzygni臋膰. Typowane do zaj臋cia pierwszego miejsca w grupie Atletico plasuje si臋 na ostatniej pozycji, natomiast Club Brugge, kt贸re raczej nie by艂o wskazywane jako faworyt do awansu, przewodzi stawce ze spor膮 przewag膮. Zar贸wno Bayer, jak i FC Porto musia艂y uzna膰 wy偶szo艣膰 belgijskiego klubu. Pora偶ka Portugalczyk贸w by艂a jednak zdecydowanie bardziej dotkliwa.

Bayer uleg艂 rywalom Club Brugge 0:1, ale dobrym pocieszeniem okaza艂o si臋 zwyci臋stwo nad Atletico Madryt odniesione w kolejnej kolejce. W wyjazdowym starciu z FC Porto “Aptekarze” ponownie okazali si臋 jednak zbyt s艂abi i musieli uzna膰 wy偶szo艣膰 rywala. Tym razem przepe艂niony pragnieniem rewan偶u Bayer podejmie jednak Porto na w艂asnym terenie. Spodziewamy si臋, 偶e gospodarzom uda si臋 odegra膰 za pora偶k臋 sprzed tygodnia.

Bayer Leverkusen – FC Porto nasze typy

Je艣li Bayer przegra to spotkanie to istnieje spora szansa, 偶e “Aptekarze” wyl膮duj膮 na ostatnim miejscu w grupie i ich droga do awansu do fazy pucharowej bardzo si臋 utrudni. Zwyci臋stwo gospodarzy przewiduje tak偶e Superbet,聽kt贸ry gwarantuje 200 z艂 za 聽prawid艂owe wytypowanie zwyci臋zcy meczu.

Nasze typy Zwyci臋stwo Bayeru 2 z艂 200 z艂

Bayer Leverkusen – FC Porto kursy bukmacher贸w

Jak skorzysta膰 z promocji?

Nale偶y dokona膰 rejestracji z linka lub z kodem SBTOP tu偶 przy rejestracji na Superbet ->聽TUTAJ聽 Wp艂aci膰 50 z艂 na konto g艂贸wne. Zagra膰 za 2 z艂 z konta g艂贸wnego na zwyci臋stwo Bayeru ze standardowej oferty bukmachera.

Regulamin promocji jest dost臋pny聽TUTAJ.

Bayer Leverkusen – FC Porto fakty meczowe

FC Porto straci艂o ju偶 6 goli w obecnej edycji Ligi Mistrz贸w

Bayer traci w LM 艣rednio jednego gola na mecz

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem FC Porto

Bayer Leverkusen – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bayer Leverkusen – Schalke 04 4:0

FC Porto – Bayer Leverkusen 2:0

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen 4:0

Bayer Leverkusen – Werder Brema 1:1

Bayer Leverkusen – Atletico Madryt 2:0

FC Porto – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Portimonense – FC Porto 0:2

FC Porto – Bayer Leverkusen 2:0

FC Porto – Braga 4:1

Estoril – FC Porto 1:1

FC Porto – Club Brugge 0:4

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Rangers – Liverpool