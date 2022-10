🇪🇸 Atletico Madryt – Club Brugge 🇧🇪 Typy, kursy (12.10.2022)

Kluczowy mecz w kontek艣cie rywalizacji w grupie B. Atletico po trzech kolejkach ma zaledwie trzy punkty. W komfortowej sytuacji do Madrytu przyje偶d偶a Club Brugge. Belgowie maj膮 komplet i s膮 jedn膮 nog膮 w 1/8 fina艂u. Czy znowu zaskocz膮 w tej edycji LM?

Atletico Madryt – Club Brugge zapowied藕 (艣roda, 18:45)

Atletico Madryt fatalnie rozpocz臋艂o t膮 edycj臋. Trzy mecze i tylko jedna wygrana, a i to odniesiona w do艣膰 szcz臋艣liwych okoliczno艣ciach. Ostatnie tygodnie w lidze daj膮 jednak powody do optymizmu. Wygrane z Sevill膮 i Giron膮 to wa偶ne kroki w kierunku czo艂贸wki. Ju偶 jest czwarte miejsce, czyli tak jak w grupie LM… Tyle 偶e w tej ostatniej taki rezultat by艂by tragedi膮 na koniec grupy. St膮d musz膮 w rundzie rewan偶owej zacz膮膰 wygrywa膰.

Belgowie to jedna z sensacji tegorocznej Ligi Mistrz贸w. Trzy mecze, 9pkt i zero straconych goli. Co prawda grupa jest bardzo wyr贸wnana, ale jednak pokonanie bez straty bramki takich firm, jak Bayer, Porto czy Atletico robi wra偶enie. Zw艂aszcza, 偶e robi膮 to m艂odym sk艂adem. Wydaje si臋, 偶e ich awans do 1/8 fina艂u jest kwesti膮 czasu. Nawet pora偶ka w Madrycie nic im nie zmienia, nadal b臋d膮 w idealnej sytuacji, by znale藕膰 si臋 w TOP16 europejskich ekip.

Atletico Madryt – Club Brugge kursy bukmacher贸w

Jak skorzysta膰 z promocji?

Nale偶y dokona膰 rejestracji z linka lub z kodem SBTOP tu偶 przy rejestracji na Superbet ->聽TUTAJ聽 Wp艂aci膰 50 z艂 na konto g艂贸wne. Zagra膰 za 2 z艂 z konta g艂贸wnego na zwyci臋stwo Atletico ze standardowej oferty bukmachera.

Regulamin promocji jest dost臋pny聽TUTAJ.

Atletico Madryt – Club Brugge nasze typy

W ko艅cu Hiszpanie musz膮 si臋 prze艂ama膰 i w ko艅cu Club Brugge musi straci膰 punkty. Atletico sportowo powinno da膰 sobie rad臋, a stawka tego meczu jest dla nich bardzo wysoka.

Nasze typy Zwyci臋stwo Atletico 2 z艂 200 z艂

Atletico Madryt – Club Brugge fakty meczowe

Lider grupy B przyje偶d偶a do ostatniego zespo艂u. Club Brugge ma komplet 9pkt, a Atletico tylko 3

Atletico ma tyle samo punkt贸w, co drugie Porto i trzeci Bayer. Dla nich to jeden z mecz贸w ostatniej szansy

Belgowie maj膮 szans臋 na przypiecz臋towanie awansu do kolejnej rundy. Je艣li wygraj膮, a w drugim meczu padnie remis, w贸wczas wygraj膮 grup臋

W pierwszym meczu Club Brugge wygra艂 2:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Barcelona – Inter (艣roda)