🇨🇿 Viktoria Pilzno – Bayern 🇩🇪 Typy, kursy (12.10.2022)

Bayern jest p贸ki co jedn膮 z najwi臋kszych tegorocznych zagadek. Kt贸re oblicze zespo艂u zobaczymy w 艣rodowym starciu z Viktori膮 Pilzno?聽

Viktoria Pilzno – Bayern Monachium zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Gdyby艣my wzi臋li pod uwag臋 jedynie te wyniki, kt贸re Bayern notuje w rozgrywkach ligowych, mogliby艣my spodziewa膰 si臋 niespodzianki w 艣rodowym spotkaniu. W Bundeslidze mistrzowie Niemiec nie radz膮 sobie p贸ki co najlepiej i maj膮 spore trudno艣ci z tym, by wysun膮膰 si臋 na czo艂o stawki.

Sytuacja wygl膮da jednak zgo艂a odmiennie w Lidze Mistrz贸w, gdzie Bawarczycy maj膮 na swoim koncie trzy zwyci臋stwa w trzech meczach, a co wi臋cej, trafiali w nich do siatki ju偶 dziewi臋ciokrotnie, nie trac膮c przy tym ani jednego gola. Wygl膮da to bardzo dobrze i spodziewamy si臋, 偶e Viktoria Pilzno nie b臋dzie potrafi艂a przeciwstawi膰 si臋 ekipie z Bawarii.

Viktoria Pilzno – Bayern Monachium nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa go艣ci, podobnie jak bukmacher Superbet,聽kt贸ry gwarantuje 200 z艂 za 聽prawid艂owe wytypowanie zwyci臋zcy meczu.

Nasze typy Zwyci臋stwo Bayernu 2 z艂 200 z艂

Viktoria Pilzno – Bayern Monachium kursy bukmacher贸w

Jak skorzysta膰 z promocji?

Nale偶y dokona膰 rejestracji z linka lub z kodem SBTOP tu偶 przy rejestracji na Superbet ->聽TUTAJ聽 Wp艂aci膰 50 z艂 na konto g艂贸wne. Zagra膰 za 2 z艂 z konta g艂贸wnego na zwyci臋stwo Bayernu ze standardowej oferty bukmachera.

Regulamin promocji jest dost臋pny聽TUTAJ.

Viktoria Pilzno – Bayern Monachium fakty meczowe

Bayern wygra艂 wszystkie swoje dotychczasowe spotkania w tej edycji Ligi Mistrz贸w

Bawarczycy strzelali w nich 艣rednio trzy gole na mecz

Viktoria Pilzno strzeli艂a w obecnych rozgrywkach zaledwie jednego gola, trac膮c przy tym a偶 12 bramek

Viktoria Pilzno – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Viktoria Pilzno – Mlada Boles艂aw 2:0

Bayern – Viktoria Pilzno 5:0

Bohemians – Viktoria Pilzno 1:1

Viktoria Pilzno – Slavia Praga 3:0

Viktoria Pilzno – Inter 0:2

Bayern – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Borussia Dortmund – Bayern 2:2

Bayern – Viktoria Pilzno 5:0

Bayern – Bayer Leverkusen 4:0

Augsburg – Bayern 1:0

Bayern – FC Barcelona 2:0

