🇷🇸 Partizan – FC Koeln 🇩🇪 Typy, kursy (13.10.2022)

Grupa D Ligi Konferencji jawi si臋 jako niezwykle wyr贸wnana. Jeden z zespo艂贸w, kt贸ry nie dozna艂 w tej edycji rozgrywek ani jednej pora偶ki zmierzy si臋 we wtorek z FC Koeln.聽

Partizan – FC Koeln zapowied藕 (czwartek, 18:45)

Partizan radzi sobie w obecnej edycji Ligi Konferencji niezwykle dobrze i po trzech rozegranych spotkaniach nadal nie ma na swoim koncie ani jednej pora偶ki. Bior膮c pod uwag臋 to, jak wyr贸wnan膮 grup膮 jest grupa D, taki wyczyn z pewno艣ci膮 zas艂uguje na uwag臋. Czy w czwartkowym spotkaniu Serbowie ponownie nie ulegn膮 rywalom?

Do Belgradu przyjedzie bowiem FC Koeln, kt贸re ca艂y czas utrzymuje bliski kontakt z czo艂贸wk膮 i jedno spotkanie mo偶e sprawi膰, 偶e to w艂a艣nie Niemcy wyl膮duj膮 na pierwszym miejscu w grupie. Z pewno艣ci膮 jest o co gra膰 i mo偶emy si臋 spodziewa膰, 偶e zesp贸艂 z Kolonii na pewno spr贸buje powalczy膰 z Partizanem o pe艂n膮 pul臋.

Partizan – FC Koeln nasze typy

Wydaje si臋 prawdopodobne, 偶e spotkanie zako艅czy si臋 remisem.

Partizan – FC Koeln kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Partizana, kurs: 3.40

remis, kurs: 3.50

wygrana FC Koeln, kurs: 2.05

Partizan – FC Koeln fakty meczowe

Partizan nie przegra艂 jeszcze ani jednego spotkania w fazie grupowej LKE

Poprzednie bezpo艣rednie starcie tych ekip zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Partizana

FC Koeln przegra艂o swoje ostatnie dwa spotkania

Partizan – pi臋膰 ostatnich spotka艅

FK Vozdovac – Partizan 0:4

FC Koeln – Partizan 0:1

Partizan – Vojvodina 4:1

Sremska Mitrovica – Partizan 2:1 (1:1)

Radnik – Partizan 0:2

FC Koeln – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Borussia Monchengladbach – FC Koeln 5:2

FC Koeln – Partizan 0:1

FC Koeln – Borussia Dortmund 3:2

Bochum – FC Koeln 1:1

FC Koeln – Slovacko 4:2

