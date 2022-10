Real Madryt – Barcelona 🇪🇸 Typy, kursy (16.10.2022)

Ju偶 w niedzielne popo艂udnie czeka nas El Clasico. Pierwsze takie spotkanie w obecnych rozgrywkach. Pierwszy klasyk dla Roberta Lewandowskiego odb臋dzie si臋 na Santiago Bernabeu. Faworytem zatem Real Madryt.聽

Real Madryt – Barcelona zapowied藕 (niedziela, 16:15)

Los Blancos kilka dni temu zapewnili sobie awans do 1/8 fina艂u Ligi Mistrz贸w. Wydaje si臋 tak偶e formalno艣ci膮 zgarni臋cie zwyci臋stwa w swojej grupie. To na pewno wprawi艂o kibic贸w w Madrycie w dobre humory. Teraz jednak Real Madryt ma naprzeciw siebie znacznie mocniejszego i trudniejszego rywala. Tyle 偶e Real Madryt w tym sezonie nie wygra艂 zaledwie dw贸ch mecz贸w. Mowa o remisie domowym z Osasun膮 w lidze oraz wyjazdowego spotkania z Szachtarem w Warszawie. Poza tym komplet wygranych, zgarni臋ty Superpuchar Europy.

W tym momencie dla Carlo Ancelottiego najwa偶niejsz膮 kwesti膮 jest zdrowie Thibauta Courtoisa. Belg nadal nie doszed艂 do pe艂ni sprawno艣ci i nie jest pewny jego wyst臋p w klasyku. Decyzja zapadnie prawdopodobnie w niedziel臋 lub w sobot臋 wieczorem.

Barcelona w fatalnych nastrojach. W lidze wygrywaj膮, ale co z tego, skoro szans臋 na 1/8 fina艂u Ligi Mistrz贸w s膮 iluzoryczne. Remis 3:3 z Interem w zasadzie przekre艣la mo偶liwo艣膰 gry w TOP16. Dublet Roberta Lewandowskiego na nic si臋 zda艂, wobec fatalnej postawy defensywy. Tam jest najwi臋kszy k艂opot Blaugrany. Wypadli Araujo, Kounde i Christensen, a Pique jest w formie dalekiej od zadowalaj膮cej. By膰 mo偶e uda si臋 przywr贸ci膰 na niedziel臋 Julesa Kounde, ale to nadal nic pewnego. Bez niego, trudno m贸wi膰 o du偶ych szansach w kontek艣cie defensywnym, skoro duet Pique – Eric Garcia nie gwarantuje nic. Zw艂aszcza, gdy naprzeciw wyjd膮 Benzema czy Vinicius.

Real Madryt – Barcelona kursy bukmacher贸w

Real Madryt – Barcelona nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo gospodarzy, kt贸rzy wydaj膮 si臋 by膰 w lepszej formie przed kluczowym meczem sezonu.

Real Madryt – Barcelona fakty meczowe

Spotkanie wicelidera z liderem LaLiga. Obie ekipy maj膮 po 22 punkty i bilans 7-1-0

Oba zespo艂y jedyne straty punkt贸w ponios艂y u siebie – Real z Osasun膮, za艣 Barcelona z Rayo

Blaugrana wygra艂a siedem kolejnych mecz贸w ligowych, w kt贸rych straci艂a tylko gola

Real Madryt przed tygodniem po raz pierwszy w sezonie zachowa艂 czyste konto w lidze

W ubieg艂ym sezonie Barcelona wygra艂a na Bernabeu 4:0. Wcze艣niej Real wygra艂 na Camp Nou 2:1, a potem p贸艂fina艂 Superpucharu Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej.

Inne mecze

