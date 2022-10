Nottingham – Liverpool. Typy, kursy (22.10.2022)

Pierwszy sobotni mecz w Premier League. The Reds jadą na City Ground w Nottingham i będą zdecydowanym faworytem. Liverpool powoli wraca na odpowiednie tory w Premier League i powinien sięgnąć po kolejny komplet punktów.

Nottingham – Liverpool zapowiedź (sobota, 13:30)

Gospodarze nadal okupują ostatnią pozycje w tabeli. Nottingham Forest mimo zrobienia tysiąca transferów przed sezonem, nie może nabrać rozpędu. Niby początek niezły, ale od dłuższego czasu na ogół przegrywają. Obecna seria to już dziewięć meczów bez wygranej. W tym czasie tylko trzykrotnie udało im się zremisować. Wszystkie pozostałe spotkania przegrali! Teraz nie zapowiada się, by miało być inaczej.

Z kolei Liverpoolu w coraz lepszych humorach. Ograli Rangersów dwukrotnie w Lidze Mistrzów i są niemal pewni awansu do 1/8 finału. W lidze także się obudzili. Ostatnie 1:0 z West Hamem może nie robi wrażenia, ale kilka dni wcześniej w tym samym stosunku ograli Manchester City. To oznacza, że ekipa Kloppa jest już na siódmym miejscu i ma chrapkę, by jak najszybciej wrócić do ścisłej czołówki Premier League. W najbliższą sobotę okazja ku temu idealna.

Nottingham – Liverpool kursy bukmacherskie

Bukmacher Superbet przygotował następujące kursy na ten mecz:

Nottingham, kurs: 11.00

Remis, kurs: 6.50

Liverpool, kurs: 1.25

Nottingham – Liverpool nasze typy

Stawiamy na bezproblemowe zwycięstwo Liverpoolu.

Nasze typy Liverpool 1,25 Zagraj!

Zagraj! Liverpool strzeli w obu połowach 1,80 Zagraj!

Nottingham – Liverpool fakty meczowe

Spotkanie ostatniej z 7. drużyną Premier League. Obie ekipy dzieli 10pkt: 6 do 16 na korzyść gości

Liverpool wygrał dwa ostatnie mecze ligowe po 1:0

Nottingham przegrał 6 z 9. ostatnich meczów. Trzy pozostałe zremisował

Ostatni mecz tych ekip miał miejsce w marcu tego roku. Wtedy Liverpool wygrał 1:0 w 1/4 finału FA Cup

