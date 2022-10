Resovia – ŁKS 🇵🇱 Typy, kursy (23.10.2022)

W jednym z niedzielnych spotka艅 powracaj膮ca do dobrej dyspozycji Resovia podejmie na w艂asnym terenie dru偶yn膮 艁KS-u.聽

Resovia – 艁KS zapowied藕 (niedziela, 15:00)

W Rzeszowie chyba wszyscy zapomnieli ju偶 o fatalnym pocz膮tku tego sezonu. Z meczu na mecz gra Resovii wygl膮da coraz lepiej i zesp贸艂 ze stolicy Podkarpacia pozostaje niepokonany od siedmiu spotka艅. Zwie艅czeniem dobrej formy w ostatnich tygodniach by艂 bez w膮tpienia pucharowy triumf nad Cracovi膮 i awans do 1/8 fina艂u Pucharu Polski. Czy po kolejn膮 wygran膮 uda si臋 si臋gn膮膰 tak偶e w lidze?

Rywalem Resovii b臋dzie 艁KS, czyli zesp贸艂, kt贸ry od samego pocz膮tku sezonu przejawia艂a ambicje, by w tym sezonie powalczy膰 o awans do PKO BP Ekstraklasy. P贸ki co realizacja tego zadania wychodzi 艂odzianom ca艂kiem nie藕le, bowiem utrzymuj膮 oni wzgl臋dnie stabiln膮 form臋 i plasuj膮 si臋 aktualnie na trzecim miejscu w stawce. Czy Resovia zdo艂a przerwa膰 seri臋 sze艣ciu mecz贸w bez pora偶ki go艣ci?

Resovia – 艁KS nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e to gospodarze b臋d膮 g贸r膮 w tym starciu.

Nasze typy Resovia 2.35

Obie strzelą 1.80

Resovia – 艁KS kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Resovii, kurs: 2.35

remis, kurs: 3.40

wygrana 艁KS-u, kurs: 3.0

Resovia – 艁KS fakty meczowe

Resovia pozostaje niepokonana od siedmiu spotka艅

艁KS nie przegra艂 偶adnego z sze艣ciu ostatnich mecz贸w

W pi臋ciu ostatnich bezpo艣rednich starciach tych dru偶yn 艁KS wygrywa艂 trzykrotnie

Resovia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Resovia – Cracovia 4:3

Chojniczanka – Resovia 1:2

Resovia – Ruch Chorz贸w 1:1

Stal Rzesz贸w – Resovia 3:4

Garbarnia – Resovia 0:1

艁KS – pi臋膰 ostatnich spotka艅

艁KS – Sandecja 1:0

Wis艂a Krak贸w – 艁KS 2:2

艁KS – Zag艂臋bie Sosnowiec 1:1

Podbeskidzie – 艁KS 1:1

艁KS – Bruk-Bet 1:1

