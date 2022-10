Lecce – Juventus 🇮🇹 Typy, kursy (29.10.2022)

Po pora偶ce w Lizbonie Juventus czeka ligowe starcie przeciwko Lecce. Czy zesp贸艂 z Turynu podniesie si臋 po pora偶ce z Benfik膮? Przekonamy si臋 o tym w sobot臋 od godziny 18:00.



Lecce – Juventus zapowied藕 (sobota, 18:00)

Gospodarze sobotniego meczu nie wygrali od 16 wrze艣nia. W贸wczas Lecce pokona艂o na wyje藕dzie Salernitan臋 2:1. Jak do tej pory to jedyne zwyci臋stwo tego zespo艂u w tej kampanii, kt贸ry zajmuje siedemnaste miejsce. Tym samym sobota b臋dzie kolejn膮 okazj膮, by Lecce wygra艂o pierwszy domowy mecz w tym sezonie.

Rywalem Lecce b臋dzie Juventus, kt贸ry przyjedzie na Stadio Via del Mare po pora偶ce w Lizbonie, gdzie ostatecznie straci艂 szanse na wyj艣cie z grupy Ligi Mistrz贸w. Pi艂karze Maxa Allegriego radz膮 sobie w tym sezonie w kratk臋 – w ostatnich pi臋ciu meczach zanotowali dwa zwyci臋stwa i ponie艣li trzy pora偶ki. Naszym zdaniem spotkanie w Lecce tak偶e nie b臋dzie dla nich proste.

Lecce – Juventus nasze typy

Bior膮c pod uwag臋 nier贸wn膮 form臋 Juventusu, mo偶na zaryzykowa膰 typ korzystny dla gospodarzy.

Nasze typy Lecce wygra lub zremisuje 2.10 ZAGRAJ

ZAGRAJ Remis po pierwszej po艂owie 2.12 ZAGRAJ

Lecce – Juventus kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Lecce wygra, kurs: 5.20

Remis, kurs: 3.70

Juventus wygra, kurs: 1.75

Lecce – Juventus fakty meczowe

Lecce wygra艂o w tym sezonie tylko jeden mecz

Lecce nie wygra艂o w tym sezonie meczu domowego

Juventus wygra艂 dwa spo艣r贸d pi臋ciu poprzednich mecz贸w

Lecce pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bologna – Lecce 2:0

Lecce – Fiorentina 1:1

Roma – Lecce 2:1

Lecce – Cremonese 1:1

Salernitana – Lecce 1:2

Juventus pi臋膰 ostatnich spotka艅

Benfica – Juventus 4:3

Juventus – Empoli 4:0

Torino – Juventus 0:1

Maccabi – Juventus 2:0

Milan – Juventus 2:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

PSG – Troyes