Lech Poznań – Raków Częstochowa 🇵🇱 Typy, kursy (30.10.2022)

Hit kolejki w Ekstraklasie. Lech Pozna艅 kontra Rak贸w Cz臋stochowa to mecz mistrza z wicemistrzem i aktualnym liderem. Faworytem chyba go艣cie, kt贸rzy s膮 w lepszej formie oraz maj膮 patent na Kolejorza w meczach bezpo艣rednich.聽

Lech Pozna艅 – Rak贸w Cz臋stochowa zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Nie ma w膮tpliwo艣ci, 偶e rywalizacja tych dw贸ch ekip w ubieg艂ym sezonie rozgrza艂a pi艂karsk膮 publiczno艣膰 w Polsce do czerwono艣ci. Rak贸w Cz臋stochowa zgarn膮艂 Puchar Polski, za艣 Lech Pozna艅 mistrzostwo kraju na 100-lecie klubu. Teraz jednak to zdecydowanie bli偶szy tego celu jest wicemistrz kraju. Rak贸w prowadzi i ma 10 punkt贸w przewagi nad Kolejorzem. Oczywi艣cie lechici maj膮 mecz zaleg艂y, ale maj膮 te偶 jeszcze spotkanie ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji do rozegrania. Kr贸tko m贸wi膮c trzeba zagra膰 z Villarrealem o awans do wiosennych spotka艅. To mo偶e te偶 nieco pokrzy偶owa膰 przygotowania do hitu Ekstraklasy.

Rak贸w Cz臋stochowa w kapitalnej formie. Pi臋膰 ostatnich mecz贸w to komplet zwyci臋stw, a seria mecz贸w bez pora偶ki to ju偶 osiem gier. Przy okazji praktycznie nie trac膮 goli. Ekipa Marka Papszuna udowadnia, 偶e w defensywie jest wybitna i chwa艂a im za to. Lideruj膮 w Ekstraklasie, do tego awansowali do 1/8 fina艂u Pucharu Polski i chcieliby zgarn膮膰 trzecie trofeum z rz臋du. Najpierw jednak wyjazd do Poznania. Ostatnie wyjazdy do stolicy Wielkopolski wspominaj膮 dobrze. Zreszt膮 maj膮 serie siedmiu gier bez pora偶ki z Lechem – 5 wygranych i dwa remisy. W tym czasie by艂y to m.in. mecze o Puchar i Superpuchar Polski.

Lech Pozna艅 – Rak贸w Cz臋stochowa kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Lech, kurs: 3.00

Remis, kurs: 3.30

Rak贸w, kurs: 2.50

Lech Pozna艅 – Rak贸w Cz臋stochowa nasze typy

Stawiamy raczej na pi艂karskie szachy i wynik oscyluj膮cy wok贸艂 0:0. Kolejorz chyba zepnie si臋 bardziej na europejskie puchary, a Rak贸w kapitalnie radzi sobie w defensywie.

Nasze typy X2 1,42 Zagraj!

Zagraj! Poni偶ej 2,5 bramki 1,75 Zagraj!

Lech Pozna艅 – Rak贸w Cz臋stochowa fakty meczowe

Spotkanie mistrza z wicemistrzem Polski. Teraz do si贸dmy zesp贸艂 kontra lider. Obie ekipy dzieli 10pkt: 22 do 32

Lech Pozna艅 nie wygra艂 trzech ostatnich mecz贸w – pora偶ka w Pucharze Polski, remisy w lidze i Lidze Konferencji

Rak贸w Cz臋stochowa wygra艂 pi臋膰 kolejnych mecz贸w – wszystkie bez straty gola

Aktualny lider nie przegra艂 o艣miu ostatnich gier – 7 wygranych i 1 remis

Rak贸w wygra艂 pi臋膰 z siedmiu ostatnich gier z Lechem – 5 wygranych i dwa remisy. Ostatni raz w lipcu 2:0 w Superpucharze, na Bu艂garskiej

