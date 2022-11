🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Sevilla 🇪🇸 Typy, kursy (2.11.2022)

Manchester City mo偶e by膰 ju偶 pewny udzia艂u w fazie pucharowej Ligi Mistrz贸w. Czy w 艣rod臋 zobaczymy kolejny strzelecki popis Erlinga Haalanda?

Manchester City – Sevilla zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Forma Manchesteru City musi robi膰 wra偶enie. Pi艂karze Pepa Guardioli 艣wietnie spisuj膮 si臋 na wszystkich frontach, a w ataku zniszczenie sieje Erling Haaland. “The Citizens” rzadko zdarzaj膮 si臋 wpadki. Za jedn膮 z nich uzna膰 nale偶y ligow膮 pora偶k臋 z Liverpoolem, czyli zespo艂em, kt贸ry w ostatnich latach mia艂 patent na Manchester. W Lidze Mistrz贸w ekipa Guardioli nie ma jednak p贸ki co sobie r贸wnych.

Wydaje si臋, 偶e Sevilla nie dysponuje potencja艂em wystarczaj膮cym do tego, by przeciwstawi膰 si臋 rozp臋dzonym gospodarzom. Hiszpanie maj膮 spore problemy w defensywie, kt贸re raz po raz daj膮 o sobie zna膰. Efektem tego jest s艂absza forma Sevilli, czego najlepszym 艣wiadectwem jest fakt, 偶e go艣cie nie byli w stanie w艂膮czy膰 si臋 do walki o wyj艣cie z grupy.

Manchester City – Sevilla nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa gospodarzy.

Manchester City – Sevilla fakty meczowe

Manchester City przegra艂 w tym sezonie tylko jedno spotkanie

Sevilla wygra艂a tylko dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 g艂adkim zwyci臋stwem “The Citizens”

Manchester City – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Leicester – Manchester City 0:1

Borussia Dortmund – Manchester City 0:0

Manchester City – Brighton 3:1

Liverpool – Manchester City 1:0

FC Kopenhaga – Manchester City 0:0

Sevilla – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Sevilla – Rayo Vallecano 0:1

Sevilla – FC Kopenhaga 3:0

Real Madryt – Sevilla 3:1

Sevilla – Valencia 1:1

Mallorca – Sevilla 0:1

