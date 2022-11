Udinese – Lecce 🇮🇹 typy, kursy (04.11.2022)

Trzynast膮 kolejk臋 w艂oskiej Serie A otworzy spotkanie pomi臋dzy Udinese a Lecce. Faworytem wydaj膮 by膰 si臋 gospodarze, kt贸rzy zajmuj膮 贸sm膮 lokat臋 w tabeli.



Udinese – Lecce zapowied藕 (pi膮tek, 20:45)

Udinese 艣wietnie rozpocz臋艂o rozgrywki w tym sezonie, ale ostatnie tygodnie nie nale偶膮 do najlepszych w wykonaniu tej dru偶yny. Udinese nie wygra艂o 偶adnego z czterech poprzednich spotka艅 w lidze, a na dodatek odpad艂o z Coppa Italia po starciu z Monz膮. Czy potyczka przeciwko Lecce to idealny moment, by wr贸ci膰 na 艣cie偶k臋 zwyci臋stw?

Rywalem Udinese b臋dzie Lecce, kt贸re na swoje zwyci臋stwo czeka od 16 wrze艣nia, kiedy ogra艂o Salernitan臋 2:1. Nast臋pnie zesp贸艂, kt贸ry zajmuje siedemnast膮 lokat臋 w tabeli nie wygra艂 偶adnego z pi臋ciu kolejnych spotka艅. W艣r贸d nich a偶 trzykrotnie Lecce musia艂o uzna膰 wy偶szo艣膰 rywala – ostatnio mia艂o to miejsce podczas spotkania przeciwko Juventusowi.

Udinese – Lecce nasze typy

Zak艂adamy, 偶e Udinese podczas pi膮tkowego wieczoru wr贸ci na zwyci臋sk膮 艣cie偶k臋.

Nasze typy Udinese 1.62

Obie drużyny strzelą gola 1.93

Udinese – Lecce kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na ten mecz nast臋puj膮ce kursy:

Udinese wygra, kurs: 1.62

Remis, kurs: 3.95

Lecce wygra, kurs: 5.60

Udinese – Lecce fakty meczowe

Udinese nie wygra艂o 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Lecce czeka na zwyci臋stwo od 16 wrze艣nia

Udinese zajmuje 8. miejsce w tabeli Serie A, tymczasem Lecce okupuje 17. lokat臋

Udinese pi臋膰 ostatnich spotka艅

Cremonese – Udinese 0:0

Udinese – Torino 1:2

Udinese – Monza 2:3

Lazio – Udinese 0:0

Udinese – Atalanta 2:2

Lecce pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lecce – Juventus 0:1

Bologna – Juventus 2:0

Lecce – Fiorentina 1:1

Roma – Lecce 2:1

Lecce – Cremonese 1:1