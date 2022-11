🇵🇱 Lech Poznań – Villarreal 🇪🇸 Typy, kursy (03.11.2022)

Ostatnia kolejka fazy grupowej. Lech Poznań nadal nie ma pewnego awansu do kolejnej rundy. Teraz najtrudniejszy rywal przed Kolejorzem – Villarreal. Do szczęścia potrzebne zwycięstwo, ale może udać się awansować nawet… przegrywając.

Lech Poznań – Villarreal zapowiedź (czwartek, 21:00)

Mistrz Polski zaprzepaścił szansę na awans w Wiedniu. Zwycięstwo dałoby przepustkę do 1/16 finału Ligi Konferencji. Niestety, tylko remis sprawił, że trzeba będzie rywalizować ze zwycięzcą grupy. Villarreal zagra o pietruszkę, ale jednak zechce wygrać. W końcu Quique Setien jeszcze nie wygrał w nowych barwach, a ma za sobą dwa mecze. Lechowi do awansu potrzebna jest wygrana, wówczas nie będzie musiał się oglądać na inne ekipy. Remis może dać przepustkę do kolejnej rundy, ale wtedy muszą liczyć, że Hapoel wygra maksymalnie trzema golami u siebie. Nawet porażka może dać awans, wtedy jednak Izraelczycy nie mogą pokonać Austrii Wiedeń.

Villarreal pewny wygrania grupy, więc nic nie musi. Tak było tydzień temu i tylko zremisował u siebie z Hapoelem Beer-Szewa 2:2. W weekend porażka w Bilbao, zatem nie najlepszy start w nowej pracy notuje Quique Setien. Teraz jednak przed nimi znacznie łatwiejsze zadanie, niż w lidze. Villarreal nic nie musi, ale dla nowego trenera to kolejna okazja na zgrywanie drużyny wg swojego pomysłu. Krótko mówiąc trudno liczyć na kompletne odpuszczenie meczu przez gości z Hiszpanii.

Lech Poznań – Villarreal kursy bukmacherów

Bukmacher NOBLEBET przygotował na to spotkanie następujące kursy:

Lech, kurs: 2.95

remis, kurs: 3.40

Villarreal, kurs: 2.27

Lech Poznań – Villarreal nasze typy

Stawiamy na bramkowy remis po ciekawym meczu.

Nasze typy Obie strzelą 1,60

Remis 3,40

Lech Poznań – Villarreal fakty meczowe

Ostatnia kolejka grupy C Ligi Konferencji. Spotkanie lidera z wiceliderem. Obie ekipy dzieli 7pkt: 6 do 13 na korzyść gości

Villarreal już wygrał grupę i ma pewny awans do 1/8 finału

Lech Poznań żeby być pewnym awansu musi wygrać

Kolejorz może awansować, jeśli zremisuje. Wtedy Hapoel Beer-Szewa nie może wygrać wyżej niż trzema bramkami z Austrią Wiedeń

Lechici mogą awansować w przypadku porażki. Izraelska ekipa nie może wtedy wygrać

W pierwszym meczu Villarreal wygrał w Walencji 4:3

