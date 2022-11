Raków Częstochowa – Wisła Płock 🇵🇱 Typy, kursy (5.11.2022)

W hitowym spotkaniu szesnastej kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie dru偶yny, kt贸re dobrze wesz艂y w sezon 2022/23. Rak贸w Cz臋stochowa podejmie przy Limanowskiego Wis艂臋 P艂ock.

Rak贸w Cz臋stochowa – Wis艂a P艂ock zapowied藕 (sobota, 20:00)

Na pocz膮tku wrze艣nia Rak贸w Cz臋stochowa rozpocz膮艂 seri臋 kolejnych mecz贸w bez pora偶ek i a偶 do teraz pozostaje niepokonany w rozgrywkach ligowych. Od razu znalaz艂o to prze艂o偶enie na ligow膮 tabel臋, na kt贸rej czele zameldowali si臋 niedawno cz臋stochowianie. Przewaga nad reszt膮 stawki jest ju偶 ca艂kiem spora i na ten moment Rak贸w wydaje si臋 najpowa偶niejszym kandydatem do mistrzowskiego tytu艂u.

O prze艂amanie dobrej passy “Medalik贸w” postara si臋 w sobot臋 Wis艂a P艂ock, kt贸ra uznawana jest za najwi臋ksz膮 niespodziank臋 tych rozgrywek. P艂occzanie maj膮 za sob膮 kapitalny start i do艣膰 przeci臋tne ostatnie tygodnie, jednak wystarcza to, aby wci膮偶 nie traci膰 kontaktu ze 艣cis艂膮 czo艂贸wk膮. Mimo wszystko wydaje si臋, 偶e w starciu z cz臋stochowianami, to gospodarze b臋d膮 faworytem.

Rak贸w Cz臋stochowa – Wis艂a P艂ock nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa Rakowa.

Nasze typy Rak贸w Cz臋stochowa 1.36 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.63 Zagraj

Rak贸w Cz臋stochowa – Wis艂a P艂ock kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Rakowa, kurs: 1.36

remis, kurs: 5.0

wygrana Wis艂y P艂ock, kurs: 7.90

Rak贸w Cz臋stochowa – Wis艂a P艂ock fakty meczowe

Rak贸w wygra艂 osiem ostatnich spotka艅 ligowych

Wis艂a P艂ock wygra艂a tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Poprzednie ligowe starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 triumfem Rakow

Rak贸w Cz臋stochowa – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lech Pozna艅 – Rak贸w Cz臋stochowa 1:2

Rak贸w Cz臋stochowa – Korona Kielce 1:0

Zag艂臋bie Sosnowiec – Rak贸w Cz臋stochowa 0:1

Lechia Gda艅sk – Rak贸w Cz臋stochowa 1:3

Rak贸w Cz臋stochowa – Mied藕 Legnica 1:0

Wis艂a P艂ock – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Wis艂a P艂ock – 艢l膮sk Wroc艂aw 1:2

Stal Mielec – Wis艂a P艂ock 1:1

Wis艂a P艂ock – Legia Warszawa 0:3

Wis艂a P艂ock – Legia Warszawa 2:1

Jagiellonia – Wis艂a P艂ock 1:1