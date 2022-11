Betis – Sevilla 🇪🇸 Typy, kursy (6.11.2022)

Przed nami derby Sewilli! Czy dostarcz膮 one kibicom tyle emocji co zwykle? Czy mo偶e fatalna forma Sevilli ponownie da o sobie zna膰 i czeka nas jednostronny pojedynek?聽

Betis – Sevilla (niedziela, 21:00)

Betis radzi sobie w tym sezonie ca艂kiem nie藕le i ca艂y czas utrzymuje si臋 w czo艂owej czw贸rce tabeli. Wydaje si臋, 偶e gospodarze maj膮 podstawy do tego, by w obecnej kampanii mierzy膰 w kwalifikacj臋 do Ligi Mistrz贸w. P贸ki co wszystko wygl膮da nie藕le i Betis dobrze radzi sobie z przeciwno艣ciami.

O wiele wi臋cej przeciwno艣ci ma jednak w tym sezonie Sevilla, kt贸ra kompletnie nie potrafi odnale藕膰 si臋 w nowym sezonie. Sprzeda偶 dw贸ch filar贸w formacji defensywnej z pewno艣ci膮 nie pomog艂a i go艣cie niedzielnego pojedynku ca艂y czas okupuj膮 miejsca w strefie spadkowej. Czy Sevilla mia艂aby w tym sezonie po偶egna膰 si臋 z La Liga?

Betis – Sevilla nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Betis 2.05 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 - nie 1.92 Zagraj

Betis – Sevilla kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Betisu, kurs: 2.05

remis, kurs: 3.40

wygrana Sevilli, kurs: 3.95

Betis – Sevilla fakty meczowe

Sevilla wygra艂a w tym sezonie tylko dwa mecze ligowe

Betis przegra艂 tylko jednio z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Ostatnie derby pad艂y 艂upem Sevilli

Betis – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Betis – HJK 3:0

Real Sociedad – Betis 0:2

Ludogorets – Betis 0:1

Betis – Atletico Madryt 1:2

Cadiz – Betis 0:0

Sevilla – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Manchester City – Sevilla 3:1

Sevilla – Rayo Vallecano 0:1

Sevilla – FC Kopenhaga 3:0

Real Madryt – Sevilla 3:1

Sevilla – Valencia 1:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Tottenham – Liverpool (niedziela)