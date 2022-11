KKS Kalisz – Górnik Zabrze 🇵🇱 Typy, kursy (08.11.2022)

Pierwszy mecz 1/8 fina艂u Pucharu Polski. Do drugoligowego KKS-u Kalisz przyje偶d偶a ekstraklasowy G贸rnik Zabrze. Faworytem go艣cie, ale musz膮 pami臋ta膰, 偶e ich rywal ma ju偶 na rozk艂adzie jedn膮 ekip臋 z najwy偶szej ligi. Kto b臋dzie g贸r膮?

KKS Kalisz – G贸rnik Zabrze zapowied藕 (wtorek, 14:30)

Kaliszanie w tej edycji PP ograli na “dzie艅 dobry” Widzew 艁贸d藕 po niesamowitym meczu. Najpierw 3:3 w regulaminowym czasie, potem 5:5 po dogrywce i dopiero lepsi okazali si臋 w rzutach karnych. W kolejnej rundzie ograli Olimpi臋 Elbl膮g i s膮 w 1/8 fina艂u. Warto doda膰, 偶e przy okazji zajmuj膮 pozycje wicelidera w II lidze. S膮 tam najskuteczniejszym zespo艂em – 40 strzelonych goli w 18. meczach robi wra偶enie. Na uwag臋 zas艂uguje zw艂aszcza Hiszpan Nestor Gordillo. Licz膮c wszystkie rozgrywki ma ju偶 na swoim koncie 14 goli! Taki wynik nie wzi膮艂 si臋 znik膮d. Dzisiaj to zdecydowanie najlepszy pi艂karz w II lidze.

G贸rnik Zabrze ostatnio notuje dobry czas. Cztery mecze i trzy wygrane. Zw艂aszcza dwie ostatnie zrobi艂y wra偶enie. 3:0 nad Widzewem, a teraz 4:1 z Pogoni膮 w Szczecinie, okraszone lobem Lukasa Podolskiego. Kr贸tko m贸wi膮c zabrzanie w gazie i chcieliby to wykorzysta膰. Dla nich wyjazd do Kalisza to trzecia eskapada w pucharze. Tyle 偶e pierwsza troch臋 dalsza od swojego miasta. Dw贸ch pierwszych rywali, to derby: Ruch Chorz贸w oraz GKS Katowice. Teraz nieco dalsza podr贸偶 do drugoligowego przeciwnika.

KKS Kalisz – G贸rnik Zabrze kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

KKS Kalisz, kurs: 5.70

remis, kurs: 4.00

G贸rnik, kurs: 1.55

KKS Kalisz – G贸rnik Zabrze nasze typy

Stawiamy na mecz, w kt贸rym padnie wiele goli. Liczymy, 偶e do strzelania do艂膮cz膮 si臋 gospodarze.

Nasze typy Powy偶ej 2,5 bramki 1,70 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1,77 Zagraj

KKS Kalisz – G贸rnik Zabrze fakty meczowe

Spotkanie 1/8 fina艂u Pucharu Polski: drugoligowiec kontra ekipa z Ekstraklasy

KKS Kalisz zajmuje 2. miejsce w II lidze i jest najskuteczniejszym zespo艂em w stawce: 40 goli w 18. meczach

Gospodarze maj膮 serie siedmiu mecz贸w bez pora偶ki: 6-1-0, w kt贸rych zdobyli 19 bramek

G贸rnik Zabrze to 11. zesp贸艂 Ekstraklasy. W jego meczach pada 艣rednio ponad trzy gole na mecz

Zabrzanie w czterech ostatnich meczach odnie艣li trzy wygrane i jeden remis

Dwa ostatnie mecze to siedem strzelonych goli

To pierwszy pojedynek w historii tych ekip

