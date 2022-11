Cremonese – Milan 🇮🇹 Typy, kursy (8.11.2022)

Przed nami przedostatnia kolejka Serie A przed przerw膮 zwi膮zan膮 z mundialem. Oznacza to, 偶e Milan wci膮偶 ma szans臋 na to, by jeszcze w tym roku zmniejszy膰 dystans do przewodz膮cego stawce Napoli.聽

Cremonese – Milan zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Cremonese ca艂y czas pozostaje jedyn膮 dru偶yn膮 w Serie A, kt贸ra nadal nie zazna艂a smaku zwyci臋stwa. Dzi臋ki serii remis贸w gospodarze wtorkowego starcia nie zajmuj膮 jednak ostatniego miejsca w tabeli i od bezpiecznej strefy dziel膮 ich trzy punkty. Szansa na zniwelowanie tej straty przed mundialem jest jednak raczej niewielka.

Milan jest bowiem zdecydowanym faworytem wtorkowego starcia i trudno sobie wyobrazi膰, by to w艂a艣nie w starciu z ekip膮 z Mediolanu gospodarze odnotowali pierwsz膮 wygran膮 w tym sezonie. Milan ma w艂asne, zupe艂nie odmienne cele, w艣r贸d kt贸rych znajduje si臋 mi臋dzy innymi jak najszybsze zmniejszenie straty do pierwszego w tabeli Napoli.

Cremonese – Milan nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa Milanu.

Nasze typy Milan 1.56 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 - nie 1.94 Zagraj

Cremonese – Milan kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Cremonese, kurs: 6.50

remis, kurs: 4.15

wygrana Milanu, kurs: 1.56

Cremonese – Milan fakty meczowe

Cremonese nie wygra艂o w tym sezonie ani jednego spotkania

Milan przegra艂 w tym sezonie tylko dwa mecze

Milan przegra艂 tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅 we wszystkich rozgrywkach

Cremonese – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Salernitana – Cremonese 2:2

Cremonese – Udinese 0:0

Cremonese – Sampdoria 0:1

Cremonese – Modena 4:2 (2:2)

Spezia – Cremonese 2:2

Milan – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Milan – Spezia 2:1

Milan – Salzburg 4:0

Torino – Milan 2:1

Dinamo Zagrzeb – Milan 0:4

Milan – Monza 4:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze