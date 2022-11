Chrobry Głogów – Stal Rzeszów 🇵🇱 Typy, kursy (13.11.2022)

Ciekawy pojedynek trenerski szykuje si臋 na Dolnym 艢l膮sku w niedziel臋. Marek Go艂臋biewski i jego Chrobry G艂og贸w kontra Daniel My艣liwiec i Stal Rzesz贸w. Kto b臋dzie g贸r膮?

Chrobry G艂og贸w – Stal Rzesz贸w zapowied藕 (niedziela, 15:00)

To pierwszy mecz rundy rewan偶owej. Kilka miesi臋cy temu, na inauguracje sezonu pad艂 remis 3:3 w Rzeszowie. To by艂o super spotkanie, kt贸re przyjemnie si臋 ogl膮da艂o. Nic dziwnego, skoro spotka艂o si臋 dw贸ch trener贸w, kt贸rzy chc膮 gra膰 w pi艂k臋. Daniel My艣liwiec i Marek Go艂臋biewski to trenerzy, kt贸rzy maj膮 sw贸j okre艣lony styl gry i naprawd臋 dru偶yny przez nich prowadzone to zazwyczaj idealna okazja do zobaczenia, 偶e w Polsce s膮 te偶 trenerzy chc膮cy pokazywa膰 ciekawy futbol.

W tabeli wy偶ej Go艂臋biewski i Chrobry G艂og贸w. Czwarte miejsce, nawet z widokami na podium na koniec roku kalendarzowego. G艂ogowianie najlepiej spisuj膮 si臋… na wyje藕dzie. Poza domem zgarn臋li ju偶 19 punkt贸w i s膮 najlepszym wyjazdowiczem na zapleczu Ekstraklasy. U siebie znacznie gorzej, czyli podobnie jak Stal Rzesz贸w… na wyjazdach. Jednak ostatnio 呕urawie nie przegra艂y czterech kolejnych wizyt u rywali, a dwie z nich zako艅czy艂y si臋 ich wygranymi.

Chrobry G艂og贸w – Stal Rzesz贸w kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Chrobry, kurs: 2.75

Remis, kurs: 3.40

Stal, kurs: 2.55

Chrobry G艂og贸w – Stal Rzesz贸w nasze typy

Liczymy na otwarty i ciekawy mecz z obu stron w niedzielne popo艂udnie na Dolnym 艢l膮sku.

Nasze typy Obie strzel膮 1.67 Zagraj!

Zagraj! Powy偶ej 2,5 bramki 1.85 Zagraj!

Chrobry G艂og贸w – Stal Rzesz贸w fakty meczowe

Spotkanie czwartej z dziewi膮t膮 ekip膮 I ligi. Obie dru偶yny dzieli 5pkt: 30 do 25 na korzy艣膰 gospodarzy

Obydwa zespo艂y legitymuj膮 si臋 identycznym bilansem bramkowym: 29:23

Chrobry G艂og贸w wygra艂 cztery ostatnie mecze ligowe

Stal Rzesz贸w nie przegra艂a czterech ostatnich wyjazd贸w – dwa zwyci臋stwa i dwa remisy

W pierwszym meczu tych ekip pad艂 remis 3:3