Napoli – Udinese 🇮🇹 Typy, kursy (12.11.2022)

Ostatnie spotkanie dla obu ekip w 2022 roku. Napoli chce zamkn膮膰 wygran膮 kapitaln膮 pierwsz膮 po艂ow臋 sezonu. Wygrana w grupie Ligi Mistrz贸w, dodatkowo prowadzenie w lidze i czterna艣cie mecz贸w bez pora偶ki. Czy Udinese to zmieni?

Napoli – Udinese zapowied藕 (sobota, 15:00)

Doskona艂e jest Napoli w pierwszej po艂owie sezonu 2022/2023. W lidze bilans 12-2-0, a do tego dodajmy zwyci臋stwo w fazie grupowej Ligi Mistrz贸w. Za to drugie dostali ju偶 nagrod臋 w postaci Eintrachtu Frankfurt w 1/8 fina艂u i teoretycznie 艂atw膮 drog臋 do 膰wier膰fina艂u. W Serie A maj膮 osiem punkt贸w przewagi nad wiceliderem, ale zapewne chcieliby jeszcze zwi臋kszy膰 te r贸偶nic臋 na sam koniec. Cel jest jasny: ogra膰 rywala i zako艅czy膰 rok jako niepokonana ekipa w Italii. Wydaje si臋, 偶e w obecnej dyspozycji ekipa Luciano Spalettiego nie powinna mie膰 z tym k艂opot贸w.

Udinese 艣wietnie wystartowa艂o w lidze. Jednak w ostatnim czasie przydarzy艂a si臋 d艂uga seria bez wygranej. W lidze to ju偶 sze艣膰 mecz贸w, a doliczaj膮c Puchar W艂och, siedem. Jednak w ligowych starciach ostatni raz pokonali Hellas Verona. Od tamtej pory min臋艂o troch臋 czasu, bo m贸wimy o meczu z 3 pa藕dziernika tego roku. Potem remisy z Atalant膮, Lazio, Cremonese, Lecce i Spezi膮 oraz pora偶ka z Torino. Dwa pierwsze remisy mo偶na uzna膰 za dobre wyniki, kolejne cztery gry ju偶 raczej nie. Wida膰 spor膮 zadyszk臋 Zebrette, ale trudno si臋 dziwi膰. Pocz膮tkowe wyniki by艂y zdecydowanie ponad stan.

Napoli – Udinese kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Napoli, kurs: 1.53

remis, kurs: 4.55

Udinese, kurs: 5.60

Napoli – Udinese nasze typy

Stawiamy na zdecydowane zwyci臋stwo gospodarzy na koniec roku.

Nasze typy Napoli 1.53 Zagraj!

Zagraj! Napoli wygra do zera 2.69 Zagraj!

Napoli – Udinese fakty meczowe

Spotkanie lidera z 贸smym zespo艂em Serie A. Obie ekipy dzieli 14pkt: 38 do 24 na korzy艣膰 gospodarzy

Napoli w tym sezonie ma bilans 12-2-0 i bramki 34:10. To jedyny niepokonany zesp贸艂 w stawce

Przewaga Napoli nad wiceliderem to 8pkt

Udinese nie wygra艂o sze艣ciu ostatnich mecz贸w ligowych, a pi臋膰 z nich zremisowa艂o

W ubieg艂ym sezonie Napoli wygra艂o u siebie 2:1 z Udinese