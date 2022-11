Schalke – Bayern 🇩🇪 Typy, kursy (12.11.2022)

W swoim ostatnim meczu przed rozpocz─Öciem mistrzostw ┼Ťwiata Bayern Monachium zmierzy si─Ö na wyje┼║dzie z czerwon─ů latarni─ů ligi ÔÇô Schalke.┬á

Schalke – Bayern zapowied┼║ (sobota, 18:30)

Schalke pozostaje w tym sezonie jednym z g┼é├│wnych kandydat├│w do spadku z Bundesligi. Gospodarze sobotniego starcia po czternastu kolejkach maj─ů na swoim koncie zaledwie dwie wygrane i dziewi─Ö─ç punkt├│w. Bilans ten sprawia, ┼╝e niemal od samego pocz─ůtku Schalke plasuje si─Ö w ogonie stawki. W tym roku kalendarzowym niewiele si─Ö ju┼╝ raczej w tej kwestii zmieni, gdy┼╝ w swoim ostatnim tegorocznym meczu zesp├│┼é z Gelsenkirchen czeka mecz z liderem.

Bayern nie mo┼╝e p├│ki co pochwali─ç si─Ö absolutn─ů dominacj─ů w Bundeslidze. Bawarczycy co prawda przewodz─ů ligowej stawce, ale nie oby┼éo si─Ö bez potkni─Ö─ç. Po czternastu kolejkach go┼Ťcie sobotniego pojedynku maj─ů na swoim koncie o cztery oczka wi─Öcej ni┼╝ wicelider z Berlina. Nie jest to bardzo imponuj─ůca przewaga, ale wydaje si─Ö, ┼╝e Bayern ma wszystko pod kontrol─ů i zako┼äczy ten rok w dobrych nastrojach.

Schalke – Bayern nasze typy

Spodziewamy się gładkiego zwycięstwa Bayernu.

Nasze typy Bayern 1.17 Zagraj

Zagraj Powy┼╝ej 3.5 gola 1.66 Zagraj

Schalke – Bayern kursy bukmacher├│w

Bukmacher ETOTO przygotowa┼é na to spotkanie nast─Öpuj─ůce kursy:

wygrana Schalke, kurs: 14.0

remis, kurs: 8.50

wygrana Bayernu, kurs: 1.17

Schalke – Bayern fakty meczowe

Schalke wygrało w tym sezonie tylko dwa spotkania

Bayern przegrał w tym sezonie tylko raz

Bayern ma na koncie ju┼╝ 47 goli w lidze, co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem w rozgrywkach

Schalke – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Schalke – Mainz 1:0

Werder Brema – Schalke 2:1

Schalke – Freiburg 0:2

Hertha Berlin – Schalke 2:1

Hoffenheim – Schalke 5:1

Bayern – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Bayern – Werder Brema 6:1

Hertha Berlin – Bayern 2:3

Bayern – Inter 2:0

Bayern – Mainz 6:2

Barcelona – Bayern 0:3

