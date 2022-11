PSG – Auxerre 🇫🇷 Typy, kursy (13.11.2022)

PSG staje przed szans膮 zako艅czenia pierwszej rundy rywalizacji w Ligue 1 w dobrym stylu. Czy Auxerre zdo艂a zaskoczy膰 lidera rozgrywek?聽

PSG – Auxerre zapowied藕 (niedziela, 13:00)

W Ligue 1 p贸ki co bez wi臋kszych niespodzianek. Po rozegraniu czternastu kolejek PSG przewodzi stawce i ma ju偶 pi臋膰 punkt贸w przewagi nad wiceliderem z Lens. Co wi臋cej, pary偶anie nie zaznali do tej pory smaku ligowej pora偶ki i pozostaj膮 zdecydowanym faworytem do zwyci臋stwa w ca艂ych rozgrywkach.

Wydaje si臋 wi臋c, 偶e gospodarze niedzielnego pojedynku nie powinni mie膰 tak偶e wi臋kszych problem贸w z odniesieniem zwyci臋stwa nad Auxerre, kt贸re w tym sezonie nie zachwyca form膮. Bilans trzech zwyci臋stw i czterech pora偶ek wystarcza co prawda, by utrzymywa膰 si臋 ponad stref膮 spadkow膮, ale nie pozwala r贸wnie偶 mierzy膰 w jakiekolwiek wy偶sze cele.

PSG – Auxerre nasze typy

Spodziewamy si臋 kilkubramkowego zwyci臋stwa PSG.

Nasze typy Powy偶ej 3.5 gola 1.69 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 - nie 1.82 Zagraj

PSG – Auxerre kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana PSG, kurs: 1.13

remis, kurs: 10.0

wygrana Auxerre, kurs: 20.0

PSG – Auxerre fakty meczowe

PSG nie przegra艂o do tej pory 偶adnego spotkania ligowego

Auxerre ma na swoim koncie trzy zwyci臋stwa w lidze

Poprzednie starcie tych ekip zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem PSG

PSG – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lorient – PSG 1:2

Juventus – PSG 1:2

PSG – Troyes 4:3

PSG – Maccabi Haifa 7:2

AC Ajaccio – PSG 0:2

Auxerre – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Troyes – Auxerre 1:1

Auxerre – AJ Ajaccio 1:0

Reims – Auxerre 2:1

Auxerre – Nice 1:1

Clermont – Auxerre 2:1

