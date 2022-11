Juventus – Lazio 🇮🇹 Typy, kursy (13.11.2022)

Tu偶 przed rozpocz臋ciem mundialowej przerwy Serie A zaserwuje nam hit z prawdziwego zdarzenia. W niedzielny wiecz贸r Juventus podejmie na w艂asnym stadionie Lazio.聽

Juventus – Lazio zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Juventus z meczu na mecz prezentuje si臋 coraz lepiej. W Lidze Mistrz贸w co prawda “Starej Damie” si臋 nie poszcz臋艣ci艂o, ale w Serie A wygl膮da to coraz bardziej obiecuj膮co. Gospodarze niedzielnego pojedynku zanotowali a偶 pi臋膰 zwyci臋stw w pi臋ciu ostatnich meczach i bardzo zbli偶yli si臋 do pozycji wicelidera, na kt贸r膮 b臋d膮 mieli szans臋 wskoczy膰, je艣li tylko wygraj膮 z Lazio.

To w艂a艣nie rzymianie plasuj膮 si臋 bowiem na pozycji wicelidera, cho膰 w ostatnim czasie wyniki notowane przez Lazio nie s膮 ju偶 tak dobre jak na pocz膮tku sezonu. Trzy zwyci臋stwa, remis i pora偶ka w pi臋ciu ostatnich meczach nie s膮 wynikiem alarmuj膮cym, ale z pewno艣ci膮 kibice liczyli na wi臋cej. Jak go艣cie spisz膮 si臋 w Turynie?

Juventus – Lazio nasze typy

Spodziewamy si臋 bramkowego remisu.

Juventus – Lazio kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Juventusu, kurs: 2.o

remis, kurs: 3.50

wygrana Lazio, kurs: 3.85

Juventus – Lazio fakty meczowe

Juventus ma na koncie seri臋 pi臋ciu kolejnych zwyci臋stw w lidze

Lazio przegra艂o jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅 w Serie A

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 remisem

Juventus – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Verona – Juventus 0:1

Juventus – Inter 2:0

Juventus – PSG 1:2

Lecce – Juventus 0:1

Benfica – Juventus 4:3

Lazio – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lazio – Monza 1:0

AS Roma – Lazio 0:1

Feyenoord – Lazio 1:0

Lazio – Salernitana 1:2

Lazio – Midtjyland 2:1

