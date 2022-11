🇭🇷 Chorwacja U21 – Polska U21 🇵🇱 Typy, kursy (17.11.2022)

Przedostatni mecz dla kadry U21 w tym roku. Rywal trudny, bowiem Chorwacja to zawsze czo艂贸wka w kategoriach m艂odzie偶owych. Kto b臋dzie g贸r膮 w czwartkowy wiecz贸r?

Chorwacja U21 – Polska U21 zapowied藕 (czwartek, 18:00)

Chorwacja na ostatniej prostej przegra艂a w swojej grupie rywalizacje o Euro 2023. Jednak w bara偶ach pokonali Du艅czyk贸w. Dzi臋ki temu bia艂o-czerwoni zyskuj膮 naprawd臋 ciekawego rywala na pocz膮tku drogi nowej kadry. Dla Chorwat贸w to z kolei proces budowy i udoskonalania zespo艂u pod k膮tem turnieju. Kr贸tko m贸wi膮c warto艣ciowy przeciwnik w przedostatnim meczu tego roku.

Reprezentacja Polski U21 jest bardzo nier贸wna. W eliminacjach do Euro potrafi艂a rozbi膰 Niemc贸w na wyje藕dzie 4:0. Jednak potraci艂a mn贸stwo punkt贸w z W臋grami i Izraelem i ostatecznie zaj臋艂a trzecie miejsce. To w艂a艣nie Izraelczycy wyprzedzili nasz膮 kadr臋 w walce o bara偶e. Ostatecznie ekipa znad morza 艢r贸dziemnego pojedzie na turniej, po pokonaniu Irlandii w dwumeczu.

Po eliminacjach zmieni艂 si臋 selekcjoner. Jest nim Micha艂 Probierz, kt贸ry we wrze艣niu nie zaliczy艂 dobrego wej艣cia do kadry. Remis z 艁otw膮 i pora偶ka z Grecj膮 to nieudany debiut. Teraz czas na Chorwacje, a po chwili na Turk贸w.

Chorwacja U21 – Polska U21 kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Chorwacja wygra, kurs: 1.91

Remis, kurs: 3.55

Polska wygra, kurs: 3.60

Chorwacja U21 – Polska U21 nasze typy

Stawiamy na bramkowy remis w tym spotkaniu.

Chorwacja U21 – Polska U21 fakty meczowe

Chorwacja w przysz艂ym roku zagra na Euro U21. Najpierw zaj臋li drugie miejsce w grupie, a potem wygrali bara偶 z Dani膮

Polska odpad艂a, zajmuj膮c trzecie miejsce w grupie – za Niemcami i Izraelem

Micha艂 Probierz nadal czeka na pierwsz膮 wygran膮 w nowym zespole. We wrze艣niu zremisowa艂 z 艁otw膮 i przegra艂 z Grecj膮

To pierwsze spotkanie tych kadr w tej kategorii wiekowej

