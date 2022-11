🇧🇪 Belgia – Egipt 🇪🇬 Typy, kursy (18.11.2022)

Belgia zagra po raz ostatni przed mundialem w Katarze. Z kolei Egipt jako wicemistrz Afryki… nie awansowa艂 na turniej. Pocz膮tek 2022 roku by艂 dla nich pechowy. Przegrali z Senegalem rzuty karne o z艂oty medal w PNA oraz bara偶 o mundial.聽

Belgia – Egipt zapowied藕 (pi膮tek, 16:00)

Belgia nie mia艂a k艂opot贸w z awansem na turniej. Swoj膮 grup臋 wygra艂a, trac膮c zaledwie cztery punkty. Bilans 6-2-0 robi艂 wra偶enie, a jedynie Walia i Czechy by艂y w stanie po razie zabra膰 im punkty. Niedawno zaj臋li drugie miejsce w grupie z Polsk膮 w trakcie Ligi Narod贸w, w najwy偶szej dywizji. Niestety bia艂o-czerwoni przekonali si臋 o ich sile. Pora偶ka 1:6 w Brukseli pokaza艂a si艂臋 Belgii, a tak偶e obna偶y艂a nasze braki. Teraz Belgia przygotowuje si臋 do powt贸rki wyniku sprzed czterech lat, czytaj: br膮zowego medalu. W grupie wicemistrz 艣wiata – Chorwacja, ale tak偶e Maroko, pod kt贸re to spotkanie b臋dzie idealnie s艂u偶y艂o jako przygotowania.

Dla Faraon贸w nieobecno艣膰 na mundialu to spora strata. W tym wieku kilkukrotnie mieli okazje gra膰 na du偶ym turnieju. Trudno si臋 dziwi膰, skoro to od lat pot臋ga afryka艅skiego futbolu. W tym roku jednak mieli wyj膮tkowego pecha. Najpierw przegrany fina艂 Pucharu Narod贸w Afryki z Senegalem w finale. Chwil臋 p贸藕niej ten sam rywal i stawk膮 wyjazd do kataru. Znowu rzuty karne lepiej wykonywa艂a kadra Sadio Mane.

Belgia – Egipt kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Belgia, kurs: 1.32

remis, kurs: 5.20

Egipt, kurs: 9.20

Belgia – Egipt nasze typy

Stawiamy na zdecydowane zwyci臋stwo Belg贸w tu偶 przed mundialem.

Nasze typy Belgia 1.32 Zagraj

Zagraj Belgia strzeli w obu po艂owach 2.09 Zagraj

Belgia – Egipt fakty meczowe

Ostatni sparing Belgii przed mundialem. Egipt rozgrywa ostatnie spotkanie w tym roku kalendarzowym

Belgia za kilka dni zagra w Katarze. Ich rywalami w grupie b臋d膮: Chorwacja, Kanada i Maroko

Egipt odpad艂 w eliminacjach po rzutach karnych z Senegalem. Co ciekawe chwil臋 wcze艣niej z tym samym rywalem przegrali fina艂 Pucharu Narod贸w Afryki, tak偶e po karnych

Ostatni raz te dru偶yny spotka艂y si臋 tu偶 przed… poprzedni mundialem. Wtedy Belgia wygra艂a 3:0

