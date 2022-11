🇬🇮 Gibraltar – Andora 🇦🇩 Typy, kursy (19.11.2022)

W przeddzie艅 rozpocz臋cia mistrzostw 艣wiata zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie dru偶yny, kt贸re nie mia艂y wi臋kszych szans zakwalifikowa膰 si臋 na 艣wiatowy czempionat. W meczu towarzyskim Gibraltar podejmie Andor臋.聽

Gibraltar – Andora zapowied藕 (sobota, 18:00)

To z pewno艣ci膮 nie b臋dzie starcie pi艂karskich pot臋g. W sobot臋 zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie dru偶yny, kt贸re w rankingu FIFA plasuj膮 si臋 dosy膰 nisko i nie maj膮 wi臋kszych szans na to, by powalczy膰 o zakwalifikowanie si臋 na du偶膮 imprez臋. Najlepiej 艣wiadcz膮 o tym wyniki. Gibraltar przerwa艂 ostatnio seri臋 23 mecz贸w bez zwyci臋stwa z rz臋du i pokona艂 w spotkaniu towarzyskim Liechtenstein.

Andora natomiast mo偶e pochwali膰 si臋 nieco lepszymi rezultatami, ale go艣cie sobotniego spotkanie mierzyli si臋 ze znacznie s艂abszymi dru偶ynami ni偶 Gibraltar. Ostatnie dwa zwyci臋stwa odniesione przez Andor臋 to dwa triumfy nad Liechtensteinem. Kto b臋dzie g贸r膮 w sobot臋?

Gibraltar – Andora nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e mecz zako艅czy si臋 bezbramkowym remisem.

Nasze typy Remis 3.10 Zagraj

Zagraj Dok艂adny wynik 0:0 6.75 Zagraj

Gibraltar – Andora kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Gibraltaru, kurs: 3.10

remis, kurs: 3.10

wygrana Andory, kurs: 2.45

Gibraltar – Andora pi臋膰 ostatnich spotka艅

Gibraltar wygra艂 tylko jedno z 24 ostatnich spotka艅

Andora wygra艂a cztery z dziesi臋ciu ostatnich spotka艅

Poprzednie starcie obu ekip zako艅czy艂o si臋 bezbramkowym remisem

Gibraltar – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Gibraltar – Liechtenstein 2:0

Gibraltar – Gruzja 1:2

Bu艂garia – Gibraltar 5:1

Macedonia P贸艂nocna – Gibraltar 4:0

Gibraltar – Bu艂garia 1:1

Andora – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Andora – Austria 0:1

Andora – 艁otwa 1:1

Liechtenstein – Andora 0:2

Mo艂dawia – Andora 2:1

Andora – Liechtenstein 2:1

