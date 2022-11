🇺🇸 USA – Walia 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Typy, kursy (21.11.2022)

Przed nami bardzo ciekawe spotkanie grupy B katarskiego mundialu, kt贸re mo偶e okaza膰 si臋 kluczowe dla dalszej przygody Stan贸w Zjednoczonych i Walii na mistrzostwach 艣wiata.聽

USA – Walia zapowied藕 (poniedzia艂ek, 20:00)

Pi艂ka no偶na w聽Ameryce P贸艂nocnej poczyni艂a w聽ostatnich latach spory post臋p i聽reprezentacja USA pojecha艂a do聽Kataru ju偶 nie tylko po聽to, by zbiera膰 do艣wiadczenie. Amerykanie maj膮 ambicje, a聽wydaje si臋, 偶e聽r贸wnie偶 odpowiedni pi艂karski potencja艂, by zaznaczy膰 swoj膮 obecno艣膰 w聽fazie pucharowej. Przed emocjonuj膮cym meczem z聽Iranem oraz聽starciem z聽faworyzowanymi Anglikami reprezentacja Stan贸w Zjednoczonych zmierzy si臋 z聽Wali膮. Mecz ten z聽pewno艣ci膮 b臋dzie wskaz贸wk膮 co do聽tego, na聽co obecnie sta膰 kadr臋 USA.

Walijczycy nie s膮 uwa偶ani za聽faworyt贸w tego starcia, jednak聽na pewno nie mo偶na m贸wi膰, 偶e聽stoj膮 na聽straconej pozycji. Reprezentacja z聽Europy wywalczy艂a sobie miejsce na聽mundialu dopiero w聽bara偶ach, jednak聽zar贸wno w聽starciu p贸艂fina艂owym, jak i聽fina艂owym pokazali dobry, pragmatyczny futbol. Czy wystarczy on do聽tego, by w聽poniedzia艂ek przeciwstawi膰 si臋 Amerykanom. Wydaje nam si臋 jednak, 偶e聽to kadra USA dopisze do聽swojego konta pierwsze trzy oczka.

USA – Walia nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa Amerykan贸w.

Nasze typy USA 2.40 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.56 Zagraj

USA – Walia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana USA, kurs: 2.40

remis, kurs: 3.10

wygrana Walii, kurs: 3.30

USA – Walia fakty meczowe

Amerykanie wygrali tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Walia przegra艂a a偶 cztery z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Poprzednie starcie tych ekip zako艅czy艂o si臋 bezbramkowym remisem

USA – pi臋膰 ostatnich spotka艅

USA – Arabia Saudyjska 0:0

Japonia – USA 2:0

Salwador – USA 1:1

USA – Grenada 5:0

USA – Urugwaj 0:0

Walia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Walia – Polska 0:1

Belgia – Walia 2:1

Holandia – Walia 3:2

Walia – Belgia 1:1

Walia – Holandia 1:2

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Czarnog贸ra 鈥 S艂owenia