🇧🇷 Brazylia – Serbia 🇷🇸 Typy, kursy (24.11.2022)

Brazylia to z pewno艣ci膮 jeden z faworyt贸w do zwyci臋stwa na katarskim mundialu. Tegoroczne mistrzostwa pokaza艂y nam jednak, 偶e z faworytami los nie zawsze obchodzi si臋 艂askawie.聽

Brazylia – Serbia zapowied藕 (czwartek, 20:00)

Brazylia to obok Argentyny druga reprezentacja z Ameryki Po艂udniowej, kt贸ra pojecha艂a do Kataru z zamiarem powalczenia o medal. Pi艂karze z Kraju Kawy maj膮 na koncie imponuj膮c膮 seri臋 bez pora偶ki, kt贸r膮 rozpocz臋li jeszcze we wrze艣niu 2021 roku. Co ciekawe, ostatnia pora偶ka Brazylii przydarzy艂a si臋 w艂a艣nie w meczu z Argentyn膮. Kolejne wyniki zespo艂u prowadzonego przez Tite musz膮 jednak robi膰 wra偶enie. Brazylijczycy wygrali swoich siedem ostatnich spotka艅 i do Kataru mogli uda膰 sie w dobrych nastrojach.

W czwartek reprezentacj臋 Brazylii czeka jednak wa偶ny sprawdzian. Przed ni膮 bowiem starcie z Serbi膮, czyli dru偶yn膮 z Europy. Po raz ostatni z ekip膮 ze Starego Kontynentu pi艂karze z kraju kawy mierzyli si臋 jednak jeszcze w marcu 2019 roku. W贸wczas ekipa z Ameryki Po艂udniowej pokona艂a Czech贸w 3:1. Czy po prawie czterech latach przerwy od pojedynk贸w z Europejczykami Brazylijczycy ponownie wyjd膮 ze starcia zwyci臋sko?

Brazylia – Serbia nasze typy

Bior膮c pod uwag臋 przebieg tegorocznego mundialu nie mo偶emy wykluczy膰 niespodzianki.

Nasze typy Remis lub Serbia 2.52 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.77 Zagraj

Brazylia – Serbia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Brazylii, kurs: 1.53

remis, kurs: 4.30

wygrana Serbii, kurs: 6.10

Brazylia – Serbia fakty meczowe

Brazylia nie przegra艂a 偶adnego meczu od ponad roku

Po raz ostatni z dru偶yn膮 z Europy Brazylia gra艂a w marcu 2019 roku

Serbia nie przegra艂a 偶adnego z sze艣ciu ostatnich spotka艅

Brazylia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Brazylia – Tunezja 5:1

Brazylia – Ghana 3:0

Japonia – Brazylia 0:1

Korea Po艂udnia – Brazylia 1:5

Boliwia – Brazylia 0:4

Serbia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bahrajn – Serbia 1:5

Norwegia – Serbia 0:2

Serbia – Szwecja 4:1

S艂owenia – Serbia 2:2

Szwecja – Serbia 0:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Polska – Arabia Saudyjska (sobota, 14:00)