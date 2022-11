🇭🇷 Chorwacja – Kanada 🇨🇦 Typy, kursy (27.11.2022)

Spotkanie dw贸ch ekip, kt贸re nie mog膮 by膰 zadowolone po pierwszej kolejce. Chorwacja jeden punkt, Kanada jeszcze bez zdobyczy. Teraz jednak przed nimi mecz o wszystko. Pora偶ka mo偶e oznacza膰 koniec marze艅 o 1/8 fina艂u.

Chorwacja – Kanada zapowied藕 (niedziela, 17:00)

W pierwszej kolejce wicemistrz 艣wiata tylko zremisowa艂 z Marokiem bezbramkowo. To bardzo s艂aby rezultat patrz膮c z perspektywy Chorwat贸w. Zw艂aszcza, 偶e maj膮 bardzo wyr贸wnan膮 grup臋. To jest ekipa, kt贸rej celem jest minimum 1/8 fina艂u, a na pewno chcieliby po cichu powt贸rzy膰 rezultat z Rosji, sprzed czterech lat. S艂aby mecz otwarcia oznacza, 偶e teraz musz膮 znacznie lepiej zagra膰, bowiem rywal jeszcze mocniejszy. Brak wygranej, a nawet ewentualna pora偶ka, mog艂aby oznacza膰 ogromne tarapaty przed ostatni膮 kolejk膮, gdy rywalem b臋dzie Belgia.

Kanada mia艂a sporego pecha, a mo偶e brak umiej臋tno艣ci wyko艅czenia tego, co potrafili sobie stworzy膰. Niezwykle efektowna gra, ale nic z niej nie wynik艂o. Potrafili zdominowa膰 Belg贸w, ale przegrali 0:1. Nie wykorzystali rzutu karnego. Podobnie, jak u nas, zmarnowa艂 go najlepszy pi艂karzy kadry – Alphonso Davies. Kr贸tko m贸wi膮c margines b艂臋du jest teraz niewielki. Szans臋 na awans jednak maj膮, tylko potrzebuj膮 zapunktowa膰 w drugiej kolejce. Pora偶ka zamyka drog臋 do 1/8 fina艂u.

Chorwacja – Kanada kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Chorwacja wygra, kurs: 2.15

Remis, kurs: 3.40

Kanada wygra, kurs: 3.60

Chorwacja – Kanada nasze typy

Stawiamy na bramkowy remis w tym spotkaniu.

Nasze typy Obie strzel膮 1,90 Zagraj!

Zagraj! Remis 3,40 Zagraj!

Chorwacja – Kanada fakty meczowe

Druga kolejka w grupie F. Po pierwszej Chorwacja ma 1pkt, Kanada bez zdobyczy

Chorwacja zremisowa艂a bezbramkowo z Maroko, Kanada przegra艂a 0:1 z Belgi膮

Chorwacja przegra艂a tylko jeden mecz w 2022 roku

To pierwszy mecz tych ekip w historii

