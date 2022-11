🇧🇷 Brazylia – Szwajcaria 🇨🇭 Typy, kursy (28.11.2022)

W ciekawie zapowiadaj膮cym si臋 meczu 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw w Katarze, Brazylia zmierzy si臋 ze Szwajcari膮. Obie ekipy rozpocz臋艂y zmagania od zwyci臋stw.

Brazylia – Szwajcaria zapowied藕 (poniedzia艂ek, 17:00)

Bez niespodzianki zako艅czy艂 si臋 mecz Brazylii z Serbi膮. Co prawda na gole musieli艣my czeka膰 do drugiej po艂owy rywalizacji, ale wynagrodzi艂 nam to Richarlison, kt贸ry popisa艂 si臋 fenomenalnym trafieniem. Pi艂karz Tottenhamu zosta艂 bohaterem Brazylijczyk贸w, zaliczaj膮c dublet w wygranym 2-0 meczu.

Szwajcaria z kolei zanotowa艂a skromne zwyci臋stwo w potyczce z Kamerunem. Decyduj膮cego gola strzeli艂 Embolo w 48. minucie spotkania po podaniu Shaqiriego. O punkty w poniedzia艂kowym spotkaniu b臋dzie Szwajcarom bardzo ci臋偶ko.

Brazylia – Szwajcaria nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa Brazylijczyk贸w.

Brazylia – Szwajcaria kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Brazylia wygra, kurs: 1.47

Remis, kurs: 4.50

Szwajcaria wygra, kurs: 7.00

Brazylia – Szwajcaria fakty meczowe

Brazylia wygra艂a pi臋膰 ostatnich mecz贸w

Szwajcaria wygra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Szwajcarzy tracili gola

Brazylia pi臋膰 ostatnich spotka艅

Brazylia – Serbia 2:0

Brazylia – Tunezja 5:1

Brazylia – Ghana 3:0

Japonia – Brazylia 0:1

Korea Po艂udniowa – Brazylia 1:5

Szwajcaria pi臋膰 ostatnich spotka艅

Szwajcaria – Kamerun 1:0

Ghana – Szwajcaria 2:0

Szwajcaria – Czechy 2:1

Hiszpania – Szwajcaria 1:2

Szwajcaria – Portugalia 1:0

