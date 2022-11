🇮🇷 Iran – USA 🇺🇸 Typy, kursy (29.11.2022)

Niezwyk艂y mecz na zako艅czenie fazy grupowej. Iran – USA to pojedynek o awans do 1/8 fina艂u, ale tak偶e spotkanie z ogromn膮 liczb膮 podtekst贸w spo艂eczno-politycznych. Kto b臋dzie g贸r膮 w tym pojedynku?

Iran – USA zapowied藕 (wtorek, 20:00)

Po pierwszym meczu wszyscy wieszczyli, 偶e Iran b臋dzie ch艂opcem do bicia i szybko odpadnie. Tymczasem przed ostatni膮 kolejk膮 jest na drugim miejscu i wiele wskazuje, 偶e nawet remis zapewni im awans do 1/8 fina艂u. Tak si臋 stanie, je艣li Walia nie wygra w meczu z Angli膮. Persowie jednak pokazali ju偶 na tym turnieju pazura. Co prawda 2:6 z Angli膮 藕le wygl膮da艂o, to jednak potrafili strzela膰 gole. Z Wali膮 byli skuteczni w ataku i szczelni w ty艂ach. St膮d wygrali 2:0 i teraz maj膮 wszystko w swoich r臋kach.

Amerykanie nieco zawodz膮. Szczeg贸lnie 1:1 z Wali膮 takim wynikiem by艂o. Najpierw dominacja, a potem oddali pole rywalowi i sko艅czy艂o si臋 punktem. Mecz z Angli膮 mocno zawi贸d艂, chociaz wydawa艂 si臋 by膰 potencjalnym hitem. Nudne 0:0 i po dw贸ch kolejkach wyniki Amerykan贸w wcale nie zachwycaj膮. Teraz musz膮 wygra膰, 偶eby awansowa膰. Trzeci remis oznacza powr贸t do dom贸w, a tego nikt by nie chcia艂. W ko艅cu plan jest jasny – za cztery lata medal w domu. Teraz warto si臋 przygotowa膰 pod k膮tem gry w fazie play-off.

Iran – USA kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Iran, kurs: 3.70

remis, kurs: 3.30

USA, kurs: 2.09

Iran – USA nasze typy

Stawiamy na bramkowy remis w tym spotkaniu. On mo偶e da膰 przepustk臋 Persom do kolejnej rundy.

Nasze typy Obie strzel膮 1,99 Zagraj

Zagraj Remis 3.30 Zagraj

Iran – USA fakty meczowe

Spotkanie drugiej z trzeci膮 dru偶yn膮 grupy B. Na ten moment Iran ma 3pkt, USA 2

Persowie przegrali z Angli膮 na inauguracje 2:6, ale w drugim meczu pokonali Wali臋 2:0

USA zremisowa艂o dwa mecze – 1:1 z Wali膮 i 0:0 z Angli膮

Ostatni pojedynek tych ekip odby艂 si臋 na mundialu we Francji, 24 lata temu. Wtedy Iran wygra艂 2:1, ale obie dru偶yny nie wysz艂y z grupy

