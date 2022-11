🇨🇦 Kanada – Maroko 🇲🇦 Typy, kursy (01.12.2022)

Takiego scenariusza nikt si臋 nie spodziewa艂. Kanada ju偶 odpad艂a z turnieju, a z kolei Maroko jest drugie w grupie! Ekipa z Afryki mo偶e wyrzuci膰 za burt臋 turnieju jednego z medalist贸w poprzedniego mundialu.

Kanada – Maroko zapowied藕 (czwartek, 16:00)

Ekipa z p贸艂nocnej Afryki to obok Polski i Brazylii jedyny zesp贸艂, kt贸ry zachowa艂 czyste konto na tym turnieju. Zreszt膮 passa tej ekipy trwa znaczni d艂u偶ej ni偶 180 minut na mundialu. 艁膮cznie to ju偶 sze艣膰 kolejnych gier mi臋dzynarodowych. Ostatnim zespo艂em, kt贸ry potrafi艂 im wbi膰 gola, by艂 Katar w sierpniu tego roku. Potem jednak udawa艂o si臋 gra膰 na zero z ty艂u z Chile, Paragwajem, Gruzj膮, a ostatnio z medalistami ubieg艂ego mundialu – Chorwacj膮 i Belgi膮. Tych drugich nawet pokonali, dzi臋ki czemu s膮 o krok od awansu do 1/8 fina艂u. Wystarczy im po prostu zdoby膰 punkt, chocia偶 nawet pora偶ka mo偶e okaza膰 si臋 bezbolesna pod tym k膮tem.

Kanada zap艂aci艂a du偶e frycowe po powrocie na mundial. 艁adnie graj膮, chc膮 atakowac, ale niestety to si臋 odbija w defensywie. Z Belgi膮 tylko 0:1, ale Chorwacj膮 ju偶 1:4. Spora pora偶ka, a trzeba przyzna膰, 偶e nie zas艂u偶yli a偶 na takie wyniki. Jednak nie byli skuteczni, st膮d ju偶 wiadomo, 偶e pojad膮 do domu po meczu z Marokiem. Ostatnie miejsce w grupie i zerowy dorobek punktowy musi bole膰. Jednak sama gra oraz potencja艂 wskazuj膮, 偶e za cztery lata mog膮 by膰 znacznie gro藕niejszym zespo艂em na turniej, kt贸ry b臋dzie rozgrywany tak偶e u nich.

Kanada – Maroko kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Kanada, kurs: 3.60

remis, kurs: 3.55

Maroko, kurs: 2.15

Kanada – Maroko nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo dru偶yny z Afryki i kolejny mecz, w kt贸rym b臋d膮 potrafili zamrozi膰 swoj膮 bramk臋.

Nasze typy Maroko 2.15

Poniżej 2,5 bramki 1,75

Kanada – Maroko fakty meczowe

Ostatnia kolejka w grupie F. Po dw贸ch meczach Kanada ma 0pkt, Maroko 4 “oczka”

Kanada przegra艂a 0:1 z Belgi膮 i 1:4 z Chorwacj膮. Maroko bezbramkowo zremisowa艂o z Chorwacj膮 i pokona艂o 2:0 Belg贸w

Maroka艅czykom do awansu potrzebny jest przynajmniej remis. Mog膮 jednak awansowa膰 nawet w przypadku pora偶ki. Wtedy jednak potrzebuj膮 innego pozytywnego dla siebie wyniku

Dla tych dru偶yn to drugie spotkanie w historii. W 2016 Maroko wygra艂o 4:0 w towarzyskim spotkaniu.

