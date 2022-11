🇰🇷 Korea – Portugalia 🇵🇹 Typy, kursy (02.12.2022)

Ostatnia kolejka w grupie H. Faworytem oczywi艣cie Portugalia, kt贸rej brakuje punktu do pewnego zwyci臋stwa w grupie. Korea Po艂udniowa nadal si臋 艂udzi, 偶e uda si臋 awansowa膰 do 1/8 fina艂u. Szans臋 ma艂e i nie wszystko od nich zale偶y.

Korea – Portugalia zapowied藕 (pi膮tek, 16:00)

Jedyny raz te ekipy spotka艂y si臋 na mundialu 2002 roku, gdy by艂y w grupie z Polsk膮. Portugalia mimo 偶e rozbi艂a bia艂o-czerwonych, nie awansowa艂a dalej. M.in. przez przegran膮 z Kore膮 w ostatniej kolejce – 0:1. Teraz jednak sytuacja kompletnie inna. Portugalia ju偶 pewna awansu do 1/8 fina艂u. Teraz celem jest po prostu zapewnienie sobie pierwszego miejsca w grupie. Wydaje si臋 to by膰 formalno艣ci膮. Szykuje si臋 jednak ciekawe spotkanie, bowiem Portugalczycy to jedna z najbardziej skutecznych ekip na tym turnieju.

Korea Po艂udniowa jest niezwykle nieskuteczna. Bezbramkowy remis z Urugwajem to by艂 mecz, w kt贸rym Korea艅czycy stworzyli sobie troch臋 sytuacji. Mieli czego 偶a艂owa膰. Podobnie zreszt膮, jak spotkanie z Ghan膮. W贸wczas przegrywali 0:2, a potem doprowadzili do remisu, by polec ostatecznie 2:3. Tamten wynik sprawia, 偶e wyj艣膰 z grupy b臋dzie niesamowicie trudno. W ko艅cu trac膮 dwa punkty do afryka艅skiej ekipy i czeka ich spotkanie z najmocniejszym rywalem w grupie. Musz膮 wygra膰, ale to i tak nie gwarantuje im awansu.

Korea – Portugalia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Korea wygra, kurs: 5.25

Remis, kurs: 4.20

Portugalia wygra, kurs: 1.62

Korea – Portugalia nasze typy

Stawiamy na kilka goli w tym meczu. Korea艅czycy musz膮 atakowa膰, a to mo偶e nam pom贸c, by spotkanie by艂o naprawd臋 atrakcyjne.

Nasze typy Powyżej 2,5 bramki 1.80

Obie strzelą 1.90

Korea – Portugalia fakty meczowe

Ostatnia kolejka w grupie H. Po dw贸ch meczach Portugalia prowadzi z 6 punktami. Korea jest trzecia i ma 1 “0czko”

Portugalia pokona艂a Ghane 3:2 i Urugwaj 2:0

Korea zremisowa艂a bezbramkowo z Urugwajem i przegra艂a z Ghan膮 2:3

Ostatnie i jedyne spotkanie tych ekip mia艂o miejsce na mundialu w 2002 roku, gdy byli w grupie z Polsk膮. Wtedy Korea wygra艂a 1:0 i wygra艂a grup臋 D, a Portugalia zaj臋艂a trzecie miejsce

