🇨🇲 Kamerun – Brazylia 🇧🇷 Typy, kursy (02.12.2022)

Reprezentacja Kamerunu ma ju偶 tylko iluzoryczne szanse na wyj艣cie z grupy. Aby to si臋 wydarzy艂o zesp贸艂 z Afryki na pewno potrzebuje zwyci臋stwa nad Brazyli膮, a to b臋dzie szczeg贸lnie trudno.



Kamerun – Brazylia zapowied藕 (pi膮tek, 20:00)

Reprezentacja Kamerunu rozpocz臋艂a Mundial od pora偶ki ze Szwajcari膮 0:1. Szalony okaza艂 si臋 jej drugi mecz przeciwko Serbii, w kt贸rym rywale prowadzili 3:1, ale ostatecznie spotkanie zako艅czy艂o si臋 remisem 3:3. Przed ostatni膮 kolejk膮 Kamerun wci膮偶 ma szanse, by wyj艣膰 z grupy. Warunkiem koniecznym do tego jest jednak pokonanie Brazylii.

Tymczasem Brazylia jest ju偶 pewna awansu do 1/8 fina艂u. W dw贸ch dotychczasowych meczach pi艂karze z Ameryki Po艂udniowej nie stracili nawet gola. Na ten moment Brazylia zajmuje 1. miejsce w grupie i tylko prawdziwy kataklizm m贸g艂by sprawi膰, 偶e spad艂aby na 2. pozycj臋. Z pewno艣ci膮 w pi膮tkowy wiecz贸r to w艂a艣nie Canarinhos b臋d膮 faworytami do zdobycia trzech oczek.

Kamerun – Brazylia kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Kamerun wygra, kurs: 9.40

Remis, kurs: 5.50

Brazylia wygra, kurs: 1.31

Kamerun – Brazylia nasze typy

Stawiamy na wygran膮 Brazylii.

Nasze typy Brazylia/Brazylia 1.79

Brazylia 1.31

Kamerun – Brazylia fakty meczowe

Kamerun aby mie膰 szanse na wyj艣cie z grupy musi pokona膰 Brazyli臋

Brazylia jest ju偶 pewna awansu do 1/8 fina艂u

Brazylia nie straci艂a jeszcze gola na tym Mundialu

Kamerun pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Kamerun – Serbia 3:3

Kamerun – Szwajcaria 1:0

Kamerun – Panama 1:1

Kamerun – Jamajka 1:1

Korea – Kamerun 1:0

Brazylia pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Brazylia – Szwajcaria 1:0

Brazylia – Serbia 2:0

Brazylia – Tunezja 5:1

Brazylia – Ghana 3:0

Japonia – Brazylia 0:1

