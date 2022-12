🇯🇵 Japonia – Chorwacja 🇭🇷 Typy, kursy (5.12.2022)

W kolejnej batalii, kt贸rej stawk膮 b臋dzie 膰wier膰fina艂 mistrzostw 艣wiata zmierz膮 si臋 ze sob膮 reprezentacje Japonii i Chorwacji.聽

Japonia – Chorwacja zapowied藕 (poniedzia艂ek, 16:00)

Reprezentacja Japonii sta艂a si臋 jedn膮 z najwi臋kszych sensacji fazy grupowej katarskiego mundialu. Pi艂karze z Kraju Kwitn膮cej Wi艣ni zako艅czyli rywalizacj臋 na pierwszym miejscu, wyprzedzaj膮c Hiszpan贸w, Niemc贸w i Kostaryk臋. Co ciekawe, swoje dwa zwyci臋stwa Japo艅czycy odnie艣li w艂a艣nie w starciach z Hiszpani膮 i Niemcami. Czy w zwi膮zku z tym mo偶liwe jest, 偶e pokusz膮 si臋 oni o podobn膮 niespodziank臋 w starciu z Chorwatami?

Ekipa z Ba艂kan贸w zako艅czy艂a rywalizacj臋 grupow膮 na drugim miejscu. Niespodziewanie, najlepszym zespo艂em w grupie F okaza艂o si臋 bowiem Maroko. Chorwaci nie zaznali jednak do tej pory smaku pora偶ki na katarskim mundialu i to stanowi膰 mo偶e o ich sile. Wydaje si臋, 偶e mimo wszystko to w艂a艣nie Chorwacja b臋dzie faworytem poniedzia艂kowego starcia.

Spodziewamy si臋 zaci臋tego meczu i zwyci臋stwa Chorwat贸w.

Japonia – Chorwacja fakty meczowe

Chorwacja nie przegra艂a jeszcze ani jednego meczu na katarskim mundialu

Chorwaci stracili w fazie grupowej tylko jedn膮 bramk臋

Japo艅czycy tracili jedn膮 bramk臋 w ka偶dym z dotychczasowych spotka艅 na mundialu

Japonia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Japonia – Hiszpania 2:1

Japonia – Kostaryka 0:1

Niemcy – Japonia 1:2

Japonia – Kanada 1:2

Japonia – Ekwador 0:0

Chorwacja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chorwacja – Belgia 0:0

Chorwacja – Kanada 4:1

Maroko – Chorwacja 0:0

Arabia Saudyjska – Chorwacja 0:1

Austria – Chorwacja 1:3

