Rangers – Hibernian 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Typy, kursy (15.12.2022)

W siedemnastej kolejce szkockiej Premiership czeka nas ciekawe starcie. Rangers podejm膮 na w艂asnym terenie Hibernian.聽

Rangers – Hibernian zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Rangersi przegrali w tym sezonie tylko dwa spotkania. Ca艂kiem niez艂a forma w obecnej kampanii nie wystarcza jednak, by cieszy膰 si臋 z pozycji lidera szkockiej ekstraklasy. Gospodarze czwartkowego meczu nie s膮 nawet blisko pierwszego miejsca. Do Celtiku trac膮 bowiem a偶 9 punkt贸w. Ekipa z Glasgow staje wi臋c przed szans膮, by odrobi膰 cho膰 cz臋艣膰 tej straty.

Szansa na to jest ca艂kiem spora, bowiem gospodarze zmierz膮 si臋 z dru偶yn膮, kt贸ra przegra艂a a偶 cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w. Hibernian prezentuje si臋 w ostatnim czasie fatalnie i je艣li nie poprawi膮 swojej dyspozycji, to lada moment stan膮艂 si臋 jednym z powa偶niejszych kandydat贸w do spadku.

Rangers – Hibernian nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Rangers 1.30 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.58 Zagraj

Rangers – Hibernian kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Rangers, kurs: 1.30

remis, kurs: 5.40

wygrana Hibernian, kurs: 8.80

Rangers – Hibernian fakty meczowe

Hibernian przegra艂 cztery z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Rangers przegrali w tym sezonie tylko dwa spotkania

Trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅 tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 triumfem Rangers贸w

Rangers – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rangers – Bayer Leverkusen 3:0

St. Mirren – Rangers 1:1

Rangers – Hearts 1:0

St. Johnstone – Rangers 2:1

Rangers – Ajax 1:3

Hibernian – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Hibernian – Rath 1:0

Hibernian – Middlesbrough 0:2

Kilmarnock – Hibernian 1:0

Hibernian – Ross Country 0:2

Aberdeen – Hibernian 4:1

