Sunderland – Blackburn. Typy, kursy (26.12.2022)

Drugi mecz w Boxing Day w Championship. Na północ Anglii jedzie Blackburn. Dla gości celem jest utrzymać się w czołówce i gonić Sheffield United. Z kolei Sunderland chce gonić pozycje barażowe. Kto będzie górą na Stadium of Light?

Sunderland – Blackburn zapowiedź (poniedziałek, 13:30)

To paradoks, gdyż obie ekipy dzieli aż 10 miejsc w tabeli. Blackburn jednak ma stratę pięciu punktów do poprzedzającego ich Sheffield – wicelidera. Jednocześnie pierwszy w historii mistrz Premier League ma tylko osiem oczek przewagi nad najbliższym przeciwnikiem. Po przerwie spowodowanej mundialem, teraz Blackburn rozegrało trzy mecze – dwa ligowe i pucharowy. Pokonali Norwich na wyjeździe, a poza tym dwie domowe porażki: Preston i Nottingham w EFL Cup, w obu przypadkach aż 1:4. Krótko mówiąc defensywa nie spisuje się najlepiej.

Sunderland z kolei nie może narzekać na pierwszy sezon po powrocie z League One. Są na trzynastym miejscu w tabeli i mają niemal taki sam dystans na górę, jak i na dół. Nad strefą spadkową 7pkt przewagi, do miejsc barażowych tylko trzy straty, a to najbliższego rywala osiem. To pokazuje, jaki ścisk panuje w tabeli Championship. Sunderland także rozegrał trzy spotkania po restarcie: ograł 3:0 Millwall, porażka 1:2 z West Brom oraz remis 1:1 w Hull.

Sunderland – Blackburn kursy bukmacherów

Sunderland, kurs: 2.30

remis, kurs: 3.25

Blackpool, kurs: 3.25

Sunderland – Blackburn nasze typy

Stawiamy na wyrównany mecz, w którym padną gole z obu stron.

Sunderland – Blackburn fakty meczowe

Spotkanie 13. z trzecią ekipą Championship. Obydwa zespoły dzieli 8pkt: 31 do 39 na korzyść gości

Blackburn 21 grudnia grało mecz Carabao Cup z Nottingham Forest i przegrało 1:4

Sunderland po restarcie rozgrywek zdobył 4pkt: 1-1-1 i bramki 5:3

W październiku Blackburn wygrało na Ewood Park 2:0

