Benevento – Perugia 🇮🇹 Typy, kursy (26.12.2022)

W poniedzia艂kowe popo艂udnie w ramach 19. kolejki Serie B, pi艂karze Benevento zagraj膮 na Stadio Ciro Vigorito z Perugi膮. Gospodarze s膮 faworytami tego pojedynku.

Benevento – Perugia zapowied藕 (poniedzia艂ek, 15:00)

Ca艂kiem dobrze radz膮 sobie gracze Benevento w ostatnich tygodniach. Mowa bowiem o o艣miu zdobytych punktach w pi臋ciu spotkaniach. Przypadaj膮 na to zwyci臋stwa z Parm膮 i Cittadell膮, a tak偶e remisy z Reggin膮 i Moden膮. Pozosta艂y mecz to pora偶ka 0:1 z Palermo. Aktualnie gracze Benevento s膮 na dwunastym miejscu i trac膮 tylko cztery oczka do sz贸stej Ternany.

Na ostatnim miejscu w tabeli jest Perugia, kt贸ra w osiemnastu spotkaniach zdoby艂a szesna艣cie punkt贸w i traci cztery oczka do bezpiecznej lokaty. Wyniki zespo艂u w pi臋ciu ostatnich ligowych meczach s膮 ca艂kiem przyzwoite, gdy偶 przypada na to zwyci臋stwo 1:0 z Geno膮 i wygrana 2:1 z Venezi膮, podzia艂y punkt贸w w starciach z Cosenz膮 i Spal, a tak偶e pora偶ka 2:3 z Cagliari.

Benevento – Perugia nasze typy

Zak艂adamy, 偶e gospodarze si臋gn膮 po trzy punkty.

Nasze typy Benevento wygra 2.00 Zagraj!

Zagraj! Benevento powy偶ej 1.5 gola 2.20 Zagraj!

Benevento – Perugia kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Benevento wygra, kurs: 2.00

Remis, kurs: 3.25

Perugia wygra, kurs: 4.10

Benevento – Perugia fakty meczowe

Benevento wygra艂o dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Perugia wygra艂a dwie z pi臋ciu ostatnich potyczkach

W dw贸ch z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Benevento zachowa艂o czyste konto

Benevento pi臋膰 ostatnich spotka艅

Modena – Benevento 1:1

Benevento – Cittadella 1:0

Parma – Benevento 0:1

Benevento – Palermo 0:1

Reggina – Benevento 2:2

Perugia pi臋膰 ostatnich spotka艅

Perugia – Venezia 2:1

Cagliari – Perugia 3:2

Perugia – Spal 0:0

Cosenza – Perugia 0:0

Perugia – Genoa 1:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Pau FC – Paris FC typy, kursy (26.12.2022)