Nice – Lens 🇫🇷 Typy, kursy (29.12.2022)

Jednym z najciekawszych spotka艅 16. kolejki Ligue 1 b臋dzie spotkanie Nice z Lens. W lepszej sytuacji w tabeli znajduj膮 si臋 go艣cie, kt贸rzy – do艣膰 niespodziewanie – zajmuj膮 pozycj臋 wicelidera.



Nice – Lens zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Lens to najwi臋ksza rewelacja obecnego sezonu Ligue 1. Poprzednie rozgrywki zesp贸艂 Lens uko艅czy艂 na 7. miejscu w tabeli, natomiast podczas tej kampanii radzi sobie rewelacyjnie. Obecnie podopieczni Francka Hasiego okupuj膮 2. lokat臋 i trac膮 do PSG pi臋膰 punkt贸w. Co wa偶ne, w艂a艣nie po spotkaniu z Nice, nast臋pn膮 potyczk膮 dla Lens b臋dzie konfrontacja z obecnymi mistrzami Francji.

W czwartek rywalem Lens b臋dzie Nice, kt贸re do tej pory spisuje si臋 poni偶ej oczekiwa艅 i zajmuje 9. lokat臋 w tabeli z dorobkiem dwudziestu oczek. Podopieczni Luciena Favre podreperowali sw贸j dorobek tu偶 przed przerw膮 na Mundial, kiedy nie przegrali w 偶adnym z poprzednich sze艣ciu ligowych spotka艅. Ostatnia pora偶ka Nice w Ligue 1 mia艂a miejsce na pocz膮tku pa藕dziernika w starciu z Paris SG.



Nice – Lens kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Nice wygra, kurs: 3.20

Remis, kurs: 3.00

Lens wygra, kurs: 2.50

Nice – Lens nasze typy

Stawiamy na remis oraz gole po obu stronach.

Nice – Lens fakty meczowe

Gospodarze nie przegrali 偶adnego z sze艣ciu poprzednich mecz贸w w lidze

Lens wygra艂o wszystkie pi臋膰 poprzednich mecz贸w ligowych

Lens traci pi臋膰 punkt贸w do lidera (PSG)

Nice pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Tottenham – Nice 1:1 (mecz towarzyski)

Nice – Atalanta 0:3 (mecz towarzyski)

Nice – Girona 1:2 (mecz towarzyski)

Nice – Standrad 4:1 (mecz towarzyski)

Lyon – Nice 1:1

Lens pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Reims – Lens 1:2 (mecz towarzyski)

Lens – Le Havre 3:0 (mecz towarzyski)

Montpellier – Lens 1:2 (mecz towarzyski)

Lens – Clermont 2:1

Angers – Lens 1:2

